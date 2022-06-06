«Сберкорус» и российская операционная система Astra Linux подписали договор о партнерстве

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» (входит в экосистему «Сбера») и группа компаний «Астра» (разработчик российской операционной системы Astra Linux) подписали договор о долгосрочном стратегическом партнерстве. Компании ожидают, что партнерские проекты принесут 6,7 млрд руб. выручки к концу 2024 г. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

В рамках партнерства «Сберкорус» организует презентацию, пилотные внедрения и продажи Astra Linux на всей территории России. Кроме того, компания возьмет на себя сбор пожеланий предприятий и отдельных пользователей по доработке решений ГК «Астра», включая совместимость с другими российскими системами. Эта работа поможет сформировать список конкретных дополнений и обновлений продуктов ГК «Астра» с учетом реальных требований рынка.

Продукты «Сберкорус» для электронного документооборота, проверки контрагентов, проверки надежности физических лиц, кадровый электронный документооборот и сервисы для самозанятых полностью совместимы с операционной системой Astra Linux. «Отраслевые компании, финансовый и банковский сектор сейчас активно переходят на отечественное ПО, планируют импортозамещение. Соглашение об усилении сотрудничества ГК “Астра” с интегратором “Сберкорус” позволит быстрее и эффективнее реализовывать большие проекты, наращивать компетенции, аккумулировать наш опыт для развития российского ИТ-сектора, сохранения устойчивости и конкурентоспособности отечественных предприятий и экономики в целом», — сказал генеральный директор ГК «Астра» Илья Сивцев.

«Наше долгосрочное стратегическое партнерство станет основой для развития ИТ-инфраструктуры гарантирует стабильную работу предприятий и снимает проблемы зависимости от иностранного ПО и оборудования, растущих затрат на лицензии в иностранной валюте и риски для безопасности данных. “Сберкорус” и ГК “Астра” обеспечивают комплексную разработку проектов перехода на российское ПО и перевод всей ИТ-инфраструктуры компании без рисков для бизнеса и остановки процессов, а это для предприятий самое важное», — отметила коммерческий директор «Сберкорус» Анастасия Строкова.

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ГК «Астра» — объединение самостоятельных отечественных ИТ-брендов, включающее, наряду с ОС и системой виртуализации Astra Linux, диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеон — облачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в ООО «Рубэкап», а также мобильное рабочее место WorksPad, систему корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами компании ISPsystem DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Программные продукты ГК «Астра» используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.