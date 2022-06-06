«Ростелеком» модернизировал уличное освещение в Трехгорном городском округе Южного Урала

«Ростелеком» модернизировал систему уличного освещения в Трехгорном городском округе, который расположен в горнозаводской зоне Челябинской области. Специалисты компании смонтировали более 1500 умных фонарей на ста улицах муниципалитета. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Мероприятия реализованы в рамках энергосервисного контракта с администрацией округа. «Ростелеком» выступил инвестором и интегратором проекта. Модернизация уличного освещения — сегмент федерального проекта «Цифровой регион».

Умные фонари способны выдерживать экстремальный температурный режим горного края в диапазоне −60 °С до +40 °С, высокую влажность и перепады атмосферного давления, поэтому будут бесперебойно освещать улицы округа не менее семи лет. Но главное их преимущество − возможность менять интенсивность освещения в зависимости от астрономического времени суток и погодных условий.

Директор челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев: «Специалисты заменили светильники не только на автодорогах Трехгорного, но и на пешеходных маршрутах. Наибольшее количество умных фонарей освещают городской Парк культуры и отдыха, а также самые протяженные улицы. Принцип энергосервисного контракта позволил реализовать проект без вложения бюджетных средств. В будущем модернизация позволит муниципалитету экономить до 74% на оплате электроэнергии».

Энергосберегающие фонари солнечного спектра объединены на базе умной аналитической системы управления наружным освещением. Настройки оборудования позволяют обеспечить мягкий равномерный свет и максимальную видимость даже в сумерки. Система позволяет фиксировать сбои в работе конкретных светильников, реагирует на любые нештатные ситуации, а данные хранятся в архиве провайдера на протяжении трех лет.

«Ростелеком» в Челябинской области реализует проект «Цифровой регион» с 2016 г. Южный Урал является абсолютным лидером УрФО и Пермского края по количеству городов и поселений, где внедрены интеллектуальные технологии энергосбережения. На улицах более 40 населенных пунктов Челябинской области (Аша, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Пласт, Сатка, Снежинск, Троицк, Челябинск и др.) работают около 40 тыс. умных светильников.

***

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.