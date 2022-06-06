«Контур» и «Фродекс» представили решение для контроля рисков санкций в банках

Разработчики компании «Фродекс» обновили FraudWall AML List — решение, которое проверяет физических и юридических лиц по санкционным спискам и другим перечням в защищенном контуре АБС кредитной организации. В новой версии реализована проверка клиентов и транзакций по спискам глобальных санкций, которые предоставляет сервис «Контур.призма». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Светлана Кирланова, руководитель «Контур.призмы»: «API “Призмы” собирает, анализирует и передает актуальную информацию о физических лицах и организациях под санкциями, включая расчет по правилу 50%. FraudWall AML List моментально проводит сверку участников транзакций и прочих лиц с санкционными списками. Благодаря автоматизации специалисты служб комплаенса, валютного контроля и ПОД/ФТ могут быстро узнавать о рисках и проводить или отклонять операции».

Возможности интеграции позволяют настроить порядок действий в случае, если система выявит, что получатель платежа или связанное с ними лицо находятся под санкциями. Можно настроить систему так, что в одном случае при совпадении с санкционными списками появится требование — немедленно приостановить транзакции и провести детальный анализ, а в другом — достаточно будет уведомить сотрудника банка без остановки операции.

Поиск совпадений по спискам санкций использует такие методы, как сравнение по расстоянию Левенштейна и умный фонетический анализ.

Артем Хафизов, технический директор компании «Фродекс»: «Алгоритмы поиска способны не только обнаруживать простые опечатки и ошибки транслитерации, но также распознавать произношение имен и названий на разных языках. Это позволяет достичь высокой эффективности в выявлении риска. А возможность дообучения на основании разобранных кейсов снижает число ложноположительных срабатываний при контроле».

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«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г.. Выручка «СКБ Контур» за 2021 г. составила 22,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.