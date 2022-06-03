«Т1 консалтинг» модернизировал кадровую и зарплатную системы в НТЦ Россети ФСК ЕЭС

Российский интегратор и разработчик «Т1 консалтинг» внедрил систему расчета заработной платы и управления кадрами на базе «1С:ЗУП» для научно-технического центра «Россети ФСК ЕЭС». Решение упростило ведение кадрового учета и расчет зарплаты для более 850 сотрудников головного офиса и двух филиалов — в Новосибирске и Владивостоке. Об этом CNews сообщили представители «Т1 консалтинг».

Команда специалистов из «Т1 консалтинг» и «НТЦ Россети ФСК ЕЭС» приступила к реализации проекта в середине ноября 2021 г. В рамках первого этапа они провели анализ текущей конфигурации ИТ-системы и предложили решение на основе актуальных потребностей бизнеса. В частности, разработчики добавили возможность отражать зарплату по проектам с поэтапной детализацией в привязке к договорам.

В январе 2022 г. проектная команда закончила настройку системы, провела миграцию кадровой информации и приступила к опытно-промышленной эксплуатации решения. Уже в конце марта 2022 г. специалисты завершили проект по переводу данных из «1С:УПП» в «1С:ЗУП 3.1», обучив сотрудников работе с новым функционалом. В будущем «Т1 консалтинг» продолжит обеспечивать поддержку и развитие, в том числе на этапе сдачи сформированной на базе новой ИТ-системы отчетности.

«Историческая система заказчика не позволяла развивать систему в части кадрового учета и расчета зарплаты из-за ее значительной кастомизации. В связи с этим в ближайшей перспективе у бизнеса при формировании отчетности могли возникнуть проблемы. Перед проектной командой стояла задача по обеспечению полного перехода на систему “1С:ЗУП 3.1” — мы смогли бережно перенести исторические данные, используемые для расчета заработной платы и социальных выплат, и обеспечили интеграцию с учетной системой предприятия», — сказал Алексей Стоянов, руководитель БЮ «1С» «Т1 консалтинг».

«Модернизация информационной системы затронула головную организацию и два филиала — в Новосибирске и Владивостоке с совокупной численностью работников более 850 человек. Теперь начисление заработной платы для всех сотрудников указанных филиалов станет еще более понятным. Нашей команде удалось разработать дополнительный функционал для информационной системы, который включает в себя учет фактически отработанных часов с привязкой к конкретному договору, проекту или этапу проекта и последующее начисление зарплаты пропорционально отработанному времени», — отметила Светлана Баринова, руководитель проекта «Т1 консалтинг».

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«Т1 консалтинг» – российская ИТ-компания, разработчик и интегратор бизнес-приложений. Входит в группу «Т1». Компания – партнер крупнейших игроков различных секторов экономики по разработке цифровой стратегии и автоматизации бизнес-процессов. Среди заказчиков «Т1 консалтинг» — государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: финансовые организации, промышленные и топливно-энергетические предприятия, ритейлеры, телеком-операторы и транспортные компании. Компания создает и внедряет многокомпонентные решения, основанные на актуальном технологическом стеке, в том числе используя продукты производителей бизнес-приложений. Собственные разработки в продуктовом портфеле компании – core-система для управления взаимоотношениями с клиентами Т1 CRM; система оперативного мониторинга бизнес-приложений и процессов T1 Watchman; HR-сервис потокового найма Т1 TalentForce и решение для налогового мониторинга T1 EasyTax. ИТ-продукты «Т1 консалтинг» включены в реестр отечественного ПО. В штате компании – более 1900 человек, представительства открыты в семи регионах: Москве, Рязани, Твери, Воронеже, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Казани.