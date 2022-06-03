«Сбермаркет» ускорил работу контакт-центра с помощью экосистемы продуктов Naumen

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» оптимизировал работу с клиентами благодаря внедрению продуктов Naumen. Компания использует коммуникационную платформу Naumen Contact Center для автоматизации рабочих мест контактного центра, а Naumen WFM — для управления нагрузкой персонала. Решения позволяют единовременно обрабатывать до 600 звонков от клиентов.

«Сбермаркет» использует решение Naumen Contact Center для обработки входящих звонков и автоматического обзвона клиентов с целью сбора обратной связи о качестве обслуживания. Благодаря интеграции с внутренней ИТ-системой компании в анкете у оператора отображается окно административной панели, которое позволяет отслеживать статусы заказов. Анкета запускается автоматически вне независимости от режима обзвона, и при завершении звонка все введенные оператором данные сохраняются в системе. Новая платформа заменила решение Oktell, которое не отвечало возрастающим техническим требованиям компании и не позволяло масштабировать контакт-центр в будущем.

С Naumen WFM «Сбермаркет» управляет персоналом двух контакт-центров и удаленного контактного отдела в разных городах: планирует распределение входящих и исходящих вызовов, писем и сообщений из чатов на операторов. Для гибкого управления нагрузкой сотрудников компания использует инструменты автоматического построения графиков работы: из коммуникационной платформы Naumen Contact Center в систему Naumen WFM передаются данные о нагрузке на контактный центр и статусы фактической занятости для оптимального распределения задач между операторами. Статусы сотрудников позволяют контролировать соблюдение трудовой дисциплины и целевые показатели сервиса.

«В период пандемии ретейл и сервисы доставки столкнулись с беспрецедентным ростом спроса на дистанционное обслуживание. Эта тенденция сохраняется и сейчас, и компании ищут надежные решения, которые обеспечат стабильную работу контакт-центра в условиях высоких нагрузок, а также омниканальные коммуникации и оптимальное планирование трудовых ресурсов. Используя наши продукты в связке, компании получают прорывные технологии и избегают дополнительных затрат на интеграцию. Все это упрощает задачу последующей поддержки ИТ-инфраструктуры», — отметил Сергей Попов, директор департамента контакт-центров и роботизированных систем Naumen.

«Наша компания активно растет. На старте мы использовали те решения, которые были актуальны для работы контакт-центра с 30 операторами. Сейчас у нас работает 550 операторов. Экосистема Naumen позволяет гибко масштабироваться и наращивать функциональность, подключая новые каналы, внедряя чат-ботов, речевую аналитику и другие технологические “фишки”», — сказала Светлана Вельможина, директор службы заботы о клиентах «Сбермаркета».