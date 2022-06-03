Datana внедрила цифровые технологии для детектирования шлака в потоке стали для АЭМЗ

В мае 2022 г. завершился совместный проект компании Datana (входит в группу «Ланит») и Абинского электрометаллургического завода (АЭМЗ), целью которого являлось снижение расхода раскислителей, ферросплавов и шлакообразующих материалов за счет минимизации попадания печного шлака в сталь-ковш в ходе выпуска стали.

Управление процессом выпуска стали ранее производилось на основе визуальной оценки сталевара. Он следил за потоком стали через защитные очки и ориентировался на его цвет, шум, искры и свой опыт. Условия выплавки сопровождаются высокой степенью задымлённости, что зачастую не позволяет точно определить момент проникновения шлака даже опытному специалисту. Это приводит к тому, что вместе с металлом в сталеразливочный ковш попадает печной переокисленный шлак.

Для снижения попадания шлака в ковш Datana внедрила комплексное решение собственной разработки Datana Sense. Детектирование шлака на выпуске. Решение отслеживает выпуск стали, визуально подсвечивая шлак в потоке, а при превышении допустимого уровня выдает светозвуковой сигнал. Контроль выпуска производится с помощью инфракрасной камеры дальнего спектра, которая позволяет «видеть» сквозь задымлённость, и модуля искусственного интеллекта, точно детектирующего наличие печного шлака в потоке.

По экспертной оценке специалистов АЭМЗ, в результате внедрения Datana Sense потенциальная экономия раскислителей, ферросплавов и шлакообразующих материалов может составить 10%, а снижение потребления электроэнергии – до 5%.

Владимир Захаров, генеральный директор Datana, сказал: «В этом проекте мы применили наш подход к сквозной цифровизации, впервые объединив в одну цепочку поставки ценности наш цифровой советчик с советчиком другой компании. Это решение позволит достичь существенной экономии на дорогих легирующих материалах».

Анатолий Маслов, ИТ-директор «Новосталь-М», сказал: «Новосталь-М» имеет большой, еще не до конца реализованный потенциал в повышении эффективности своих предприятий. Мы собираемся полностью его раскрыть за счет применения современных цифровых технологий, позволяющих значительно снизить издержки и повысить производительность. Приятно, что в этом нам помогают именно российские компании, в том числе Datana».