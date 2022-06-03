«Борлас» автоматизирует проверку качества товаров в сети супермаркетов «Верный».

Группа «Борлас» завершила пилотный проект по автоматизации процесса проверки сельскохозяйственной продукции в зонах приемки региональных складов розничной сети супермаркетов «Верный». Об этом CNews сообщили представители группы «Борлас».

Популярная торговая сеть взяла курс на увеличение доли свежей фруктово-овощной продукции в предлагаемом ассортименте. Ключевой задачей в этом процессе является проверка качества принимаемого от поставщиков товара.

На сегодняшний день у «Верного» уже свыше 1100 торговых точек и региональных складов, и сеть постоянно растет. Географическое расположение объектов таково, что обеспечить детальный оперативный контроль над работой персонала на каждой точке становилось все сложнее.

В рамках проекта команда «Борлас» создала для розничной сети «Верного» систему контроля и документирования процесса приемки фруктов и овощей и внедрила ее в пилотном режиме. На нескольких региональных складах заказчика было установлено оборудование, которое позволило связать экспертную группу центрального офиса с непосредственными исполнителями на местах. Построенная на распределенных серверах система позволяет обеспечивать фиксацию событий, стабильную передачу и длительное хранение данных, видео- и аудиосвязь с АРМ оператора, который постоянно находится на территории центрального офиса в Москве. Кроме того, система позволяет формировать документальную доказательную базу на случай нарушения условий поставки и выставлять рекламации поставщикам некачественной продукции.

По завершении первого этапа проекта заказчик получил: систематизированный и централизованный контроль качества получаемой продукции; повышение показателей работы при сокращении временных затрат и требований к локальному персоналу.

Проанализировав эффективность, полученную в рамках пилота, заказчик и группа «Борлас» ведут переговоры о дальнейшем тиражировании на региональные склады ФРОВ.

Директор дирекции информационных технологий сети «Верный» Сергей Пащенко: «Мы считаем своим безусловным приоритетом соблюдение интересов покупателей и делаем ставку на продажу самых свежих и полезных продуктов. Проверка поступающего на склад товара осуществляется с применением специальных приборов по 10 показателям. Новая система максимально автоматизирует процесс контроля и помогает сотрудникам нашей розничной сети не допускать приемки продуктов питания ненадлежащего качества, содержащих вредные и опасные для здоровья вещества».

Директор департамента цифровых и инженерных систем группы «Борлас» Максим Тарасюк: «Мы рады, что смогли помочь в работе сети супермаркетов, которая делает акцент на доступных потребительских товарах повседневного спроса. Контроль качества продукции – это рутинная, но очень важная задача, которая для пользователя должна быть максимально автоматизирована и удобна».

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Федеральная розничная торговая сеть «Верный» на данный момент включает около 1100 магазинов (супермаркетов формата «мягкий дискаунтер») в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани, а также в Московской, Ленинградской, Тульской, Владимирской, Калужской, Ярославской, Ленинградской, Новгородской, Свердловской областях и в Татарстане. Сеть развивает подразделение онлайн-торговли, работающее с профильными службами доставки на дом, имеет собственный сайт и мобильное приложение.

«Борлас» – участник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС» и ООО «Борлас ИТЦ». «Борлас» предлагает заказчикам современные инструменты решения актуальных управленческих задач: ИТ-консалтинг, разработку и внедрение корпоративных информационных систем, бизнес-приложений и систем управления жизненным циклом изделий, построение ИТ-инфраструктуры и комплексных систем безопасности, а также облачные сервисы и функциональную и техническую поддержку внедренных решений.