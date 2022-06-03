«1С:УНФ+РМ Управление проектной фирмой» от компании ITLand и фирмы «1С» стало доступно в облаке

С 2 июня 2022 г. предприятия, занимающиеся проектной деятельностью, получат возможность подключиться через интернет к облачной версии «1С:УНФ+РМ Управление проектной фирмой». Для компаний малого и среднего бизнеса действует скидка 50%. Об этом CNews сообщили представители ITLand.

Рабочее место 1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой» дает компаниям возможность подключать к работе в системе сотрудников из любой локации. Такой гибкий подход может быть особенно актуален для предприятий с развитой филиальной сетью или удаленным форматом работы персонала. Работа с облачным решением доступна компаниям любого размера, так как организована по модели подписки через ежемесячные платежи за рабочее место в системе. Также не требуется выделение бюджета на техническую поддержку – программа обновляется автоматически.

Помимо ценности удаленного подключения к системе работа в облачной инфраструктуре может быть предложена новым клиентам как тестовая среда, что позволит предприятию попробовать программный продукт и принять решение о дальнейшем формате использования: остаться в облаке или перевести работу на свое оборудование.

Программный продукт «Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой» включает в себя всю функциональностью системы «1С:УНФ+РМ Управление проектной фирмой». С целью повышения безопасности и надежности системы предусмотрена возможность разграничения прав доступа и создание резервных копий.

Работу в облачном формате позволяет сделать еще более доступной действующая до 2024 г. скидка 50% на программы фирмы «1С», которая предоставляется предприятиям малого и среднего бизнеса на основании постановления Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ №1031 от 28 июня 2021 г. Условием получения скидки является вхождение компании в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Система «1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой» - совместное решение компании ITLand и фирмы «1С» для автоматизации архитектурных, проектных конструкторских бюро, инжиниринговых фирм, а также любых других малых предприятий, использующих управление проектами в своей деятельности. Решение позволяет обеспечить комплексный подход в реализации задач управления проектами и фирмой.

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Компания ITLand – российский разработчик программного обеспечения и интегратор комплексных решений для управления проектами, заказами, ресурсами и финансами. Компания основана в 2004 г. На сегодняшний день продукты и решения ITLand используются более чем в 350 проектно-ориентированных организациях России и СНГ. Компания представлена в Москве и Санкт-Петербурге.