Умные процессы Directum RX для РЭУ им. Г.В. Плеханова

Российский Экономический Университет им. Плеханова (РЭУ им. Плеханова) цифровизировал более тридцати бизнес-процессов с помощью Directum RX. В интеллектуальной системе работает 700 пользователей, которые ежемесячно создают более 5000 внутренних документов. Об этом CNews сообщили представители Directum.

За четыре месяца РЭУ им. Плеханова перешел с устаревшей системы электронного документооборота, которую использовал 12 лет, на Directum RX. Если раньше сотрудникам приходилось выполнять много действий вручную, то сегодня, благодаря новой системе, университет ускорил процессы создания, согласования и подписания документов.

Проект стартовал в декабре 2020 г. Внедрение Directum RX самостоятельно проводили специалисты университета, команда состояла из четырех сотрудников. Они цифровизировали процессы делопроизводства, договорную деятельность и организацию совещаний: настроили в Directum RX регламенты, работавшие в прежней системе, а также добавили новые.

Сотрудники обучались работе в Directum RX с помощью специального руководства и видеокурсов. Все материалы по работе в системе доступны для пользователей на портале университета.

«Быстрому переходу на Directum RX помогла вовлеченность в проект руководства и сотрудников. Команда внедрения самостоятельно принимала решения об изменении бизнес-процессов. При этом код мы не переписывали, а использовали базовую функциональность системы из коробки», – сказал Павел Капнинский, заместитель начальника управления по информатизации РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Благодаря внедрению Directum RX в РЭУ им. Плеханова ускорились процессы документооборота, включая согласование и подписание. Пользователи отмечают сокращение трудоемкости на выполнение рутинных операций и удобство работы в веб-версии и в мобильном приложении Directum Jazz.

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Российский Экономический Университет им. Плеханова — экономическое высшее учебное заведение России. Крупнейший университет в стране по количеству специализаций на направлении «Экономика». Обучение в РЭУ проходит в Москве и 22 филиалах, расположенных в городах России и за рубежом.

Directum RX — интеллектуальная система управления цифровыми процессами и документами. Имеет мощную платформу для поддержки тысяч одновременно работающих пользователей, включает готовый набор бизнес-решений для широкого спектра задач от делопроизводства и договорной работы до кадрового документооборота и долговременного архива, а также возможности гибкой доработки без программирования.