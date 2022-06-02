ТЭК ЯНАО стал лидером среди других сфер по спросу на российские облака

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, зафиксировала рост спроса на российские облачные сервисы в городах ЯНАО. С начала года объем хранимых и обрабатываемых данных в облаке провайдера #CloudMTS вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самой востребованной услугой стала аренда вычислительных мощностей. Об этом CNews сообщили представители МТС,

Ямальские компании стали чаще прибегать к аренде вычислительных мощностей на отечественном облаке #CloudMTS, этой услугой воспользовались более половины новых клиентов. Компании размещали собственную ИТ-инфраструктуру – базы данных, CRM-системы, web-сайты, корпоративные почты, бухгалтерские приложения, экономя на капитальных вложениях и покупке дорогостоящего «железа». Порядка 30% пользователей обращались за услугой резервного копирования данных. Чуть менее востребованными были ИТ-решения для отражения DDoS-атак и сервисы для удаленной работы и виртуальные рабочие места, их доля от общего числа новых клиентов составила 25%.

Наиболее популярной сферой с точки зрения применения облачных технологий стала сфера нефтегазовой промышленности ЯНАО. Облачные услуги выбирали также логистические и транспортные компании, строительные холдинги и геологоразведка. Благодаря новым возможностям, ямальский бизнес обеспечил высокую защиту коммерческой информации и бесперебойность работы на удаленных промысловых объектах.

«В ЯНАО мы наблюдаем устойчивый тренд – все больше бизнес-компаний мигрируют с различных зарубежных площадок в Россию, предпочитая хранить свои данные и инфраструктуру в отечественных ЦОДах. Во-первых, это безопасно и надежно. Во-вторых, это экономически выгодно. Такой подход требует меньше ресурсов и обходится выгоднее в среднем на 25% ежемесячно по сравнению с затратами на обслуживание собственных серверных. В-третьих, это можно сделать в короткие сроки и в гибком формате. Удобно, что объем облака можно увеличивать постепенно, по мере роста объема информации. Уверен, в дальнейшем рост спроса на российские облака будет только расти», – сказал директор МТС в ЯНАО Сергей Найденков.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 86 млн абонентов.