Технологии МТС проконтролируют условия хранения одежды российского бренда

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о внедрении систем непрерывного мониторинга климатического режима с помощью собственного IoT-решения «Цельсиум» в федеральной сети магазинов российского бренда женской одежды Shatte. Новая разработка МТС помогает правильно хранить ассортимент одежды, предотвращать убытки и избежать порчи товаров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Первая партия датчиков уже поступила в магазины женской одежды Shatte в Ярославле, Костроме, Вологде, Твери, Калининграде, Самаре и еще более десяти городах страны. Устройства разработаны специалистами МТС и позволяют без участия человека круглосуточно контролировать температуру и влажность помещения, даже если объект обесточен. IoT-датчики устанавливаются в кассовых зонах магазинов, где постоянно находятся и работают сотрудники, а также в торговых залах, где представлен ассортимент одежды и аксессуаров.

«Если в помещении слишком жарко или слишком холодно, это ведет к снижению количества клиентов и примерок одежды, порче товара и убыткам. В летнее время товар теряет привлекательный вид особенно быстро, уже после разовой примерки. Мы подсчитали, что предотвратив недельные убытки от неисправной системы кондиционирования, мы полностью окупаем вложения в IoT-оборудование. Комфортный климатический режим также позволяет нашим сотрудникам эффективно работать, быть вовлеченными и доброжелательными к клиентам, а это непосредственно влияет на бизнес», – сказал Николай Рыбаков, менеджер по оперативным мероприятиям Shatte.

Сотрудники ярославского филиала МТС интегрировали IoT-датчики «Цельсиум» в систему «1С» сети магазинов, чтобы устройства не только отслеживали климатические параметры, но и в режиме реального времени оповещали сотрудников Shatte об отклонении от нормы, а те могли видеть сигнал на экране компьютера. Кроме того, все собранные климатические данные накапливаются и хранятся в облаке МТС, поступая туда по сети NB-IoT. Это позволяет сравнивать ключевые показатели температуры и влажности в помещениях и анализировать их в любое время.

«Датчики “Цельсиум” изготавливаются в России, работают и обслуживаются на базе отечественной инфраструктуры. Они надежны, понятны и просты в использовании, их легко монтировать, для этого не требуются специальные навыки. Новые устройства уже зарекомендовали себя в разных сферах: например, в Нижнем Новгороде их применяют библиотеки для сохранения книжного фонда. А в Антарктиде они помогают контролировать микроклимат в жилых помещениях станции Прогресс», – отметил директор МТС в Ярославской области Алексей Сальва.

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Shatte – российская сеть магазинов женской одежды и аксессуаров собственного производства. Одежда, спроектированная российскими дизайнерами, изготавливается на предприятиях на территории центральной России. Сеть магазинов работает в 20 городах страны: Ярославль, Череповец, Сыктывкар, Мурманск, Тверь, Пенза, Саратов, Самара, Рязань, Петрозаводск, Киров, Смоленск, Астрахань, Калининград, Владимир, Кострома, Иваново, Вологда, Архангельск, Великий Новгород.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.