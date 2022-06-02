Navicon расширяет линейку ERP отечественными продуктами

Системный интегратор и разработчик Navicon начинает внедрять в российских компаниях решение «1С:ERP Управление предприятием». Также интегратор выступает как бизнес-партнер для клиентов, устанавливающих «1С»: в рамках таких проектов команда Navicon управляет всем пулом задач в сфере ИТ, от выбора конкретных продуктов до их сопровождения и развития. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

Интегратор дополнил портфель ERP-продуктов решением от одного из наиболее востребованных отечественных производителей ПО: по прогнозам участников рынка, в следующие два года доля компании «1С» среди поставщиков ERP-систем в России может вырасти до 70%.

Также Navicon начинает оказывать консалтинговые услуги для компаний, планирующих развивать инфраструктуру на базе продуктовой линейки «1С»: подбор оптимального стека ИТ-решений, управление проектами, поддержку и сопровождение продуктов. В этом случае интегратор выступает в качестве бизнес-партнера для клиента — посредника между бизнесом и ИТ, отвечающего за весь спектр задач в области автоматизации на «1С».

Основное преимущество ERP от «1С» — знакомый большинству пользователей интерфейс. Многие отечественные компании работают с различными продуктами экосистемы вендора, и их сотрудникам не нужно переучиваться для работы в «1С:ERP Управление предприятием».

Кроме того, у продуктов «1С» уже настроено множество интеграций, в том числе с государственными информационными системами. Это позволяет сократить сроки развертывания системы и ускорить процесс перехода на отечественное ПО для компаний, столкнувшихся с такой необходимостью. Наконец, продуктовая линейка «1С» регулярно обновляется в соответствии с меняющимися требованиями российского законодательства.

«Наша команда и раньше часто сталкивалась с задачами, связанными с интеграцией ERP-систем с продуктами линейки “1C”. Так, большинство российских компаний предпочитает вести бухгалтерию именно в “1С”. Поэтому мы хорошо понимаем особенности внедрения, построения комплексной ИТ-инфраструктуры и сопровождения ИТ-решений от вендора. Начало работы с “1С:ERP Управление предприятием” — логичный шаг в сторону расширения линейки продуктов в портфеле Navicon», — сказал Михаил Пономарев, руководитель ERP-дивизиона компании Navicon.