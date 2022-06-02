МТС запускает продажи приложений в розничной сети на платформе Appsell

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о старте продаж собственных и партнерских цифровых сервисов в розничной сети МТС с помощью платформы стартапа Appsell. Решение позволит создать для МТС и партнеров компании новый канал дистрибуции программного обеспечения и мобильных приложений: от брокерских сервисов до подписок на онлайн-курсы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря внедрению платформы Appsell в салонах МТС владельцы и разработчики цифровых сервисов смогут привлекать офлайн-пользователей в онлайн-продукты по модели оплаты за действие или установку (CPA/CPO): скачивание приложения на мобильное устройство, регистрацию или оформление подписки.

Платформа позволяет устанавливать приложения на любые мобильные устройства, в том числе скачивать файлы в формате архивных исполняемых файлов APK на ОС Android. Кроме того, сервис поможет выдавать или продавать промокоды для подписок внутри сервисов как новым, так и уже действующим пользователям и отслеживать целевые действия на устройствах даже после блокировки трекинга Apple.

Для продажи цифрового сервиса сотрудники магазинов МТС в приложении Appsell формируют сообщение с уникальной ссылкой, которая ведет на выбранное пользователем приложение, и помогают клиенту настроить использование сервиса на его мобильном устройстве и подписаться на платную или бесплатную версию.

Стартап Appsell — резидент центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub. Первым регионом запуска решения стартапа стало Поволжье, где работает 430 магазинов розничной сети МТС. В июне 2022 г. стартовало внедрение технологии Appsell в салонах МТС по всей стране. «Внедряя решение Appsell, МТС создает мощный канал продаж коммуникационных, развлекательных, транспортных и туристических сервисов, а также e-commerce и foodtech приложений. Благодаря возможностям платформы магазины МТС превратятся в цифровую витрину с полным спектром онлайн-услуг», — отметил директор по развитию розничной сети МТС Павел Суховаров.

«Сотрудничество МТС и Appsell становится особенно актуальным на фоне сокращения цифровых рекламных инструментов и роста спроса на каналы продвижения, которые позволяют достигать быстрых финансовых результатов. Функционал платформы способен «приземлить» онлайн-пользователей любого сервиса в офлайн-ритейл с моментальной дистрибуцией. Обучающая манера использования сервиса, помощь в покупке и его настройке позволяет разработчикам мобильных приложений привлекать качественных и лояльных пользователей с высоким LTV. Ресурсы МТС и инвентарь Appsell позволят продавать любой цифровой продукт — от страховки до подписок», — сказал генеральный директор и сооснователь Appsell Виктор Павлов.

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MTS StartUp Hub — центр инноваций и инвестиций компании МТС. Основные направления работы — венчурные инвестиции, коммерческое сотрудничество и программа инкубации технологических решений. За четыре года активной работы со стартапами МТС получила свыше 6000 заявок. Из них порядка 120 ушли в работу по тестированию гипотез, а 17 перешли в масштабирование.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.