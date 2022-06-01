ITLand предлагает для проектных организаций быстрое решение по миграции с зарубежного на российское ПО

Компания ITLand разработала для российских компаний предложение по замещению в сжатые сроки западных ИТ-решений для проектного управления комплексными российскими системами линейки «1С:РМ Управление проектами». Об этом CNews сообщили представители ITLand.

В ответ на возросший спрос по миграции с иностранного программного обеспечения со стороны заказчиков ITLand предложила решения по быстрому созданию импортонезависимого контура управления проектами и организацией в целом.

Для компаний, заинтересованных в переносе проектных данных с западных систем управления проектами, например, Microsoft Project, Oracle Primavera, учетных систем Axapta (Microsoft Dynamics AX), SAP EPR и др., разработана технология, позволяющая начать работать на российских системах «1С:РМ Управление проектами» совместно с «1С:ERP Управление предприятием 2» в срок от двух недель. Быстрое развертывание на импортонезависимом ПО позволит сохранить непрерывность бизнес-процессов организации и избежать операционных рисков.

Компаниям, заинтересованным в автоматизации систем управления проектной организацией или проектного бизнес-планирования, предлагаются решения по развертыванию в сжатые сроки «ядра системы» линейки «1C:PM Управление проектами» или части ее функциональности. Технология внедрения позволит организации покрыть 80% потребностей проектного управления. В дальнейшем систему можно масштабировать под специфику компании.

Программные продукты линейки «1С:РМ Управление проектами» – это решение с открытым кодом на популярной российской технологической платформе «1С:Предприятие 8», которое работает на операционных системах Microsoft Windows, macOS, импортонезависимом Linux и базах данных Microsoft SQL Server, IBM DB2, Oracle Database, популярном в сфере российского импортозамещения PostgreSQL.

«В последнее время вопросы перевода ИТ-продуктов на российские платформу очень актуальны для компаний, особенно с госучастием, – сказал Сергей Лебедев, руководитель компании ITLand. – Мы предлагаем предприятиям из сегмента среднего и крупного бизнеса стратегию миграции с зарубежных программных продуктов и СУБД на импортонезависимую ИТ-архитектуру. Решение позволяет безопасно перенести системы управления проектной организации и повысить эффективность ее работы, создать единый контур для управления проектами, заказами, ресурсами и финансами организации».

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Компания ITLand – российский разработчик программного обеспечения и интегратор комплексных решений для управления проектами, заказами, ресурсами и финансами. Компания основана в 2004 г. На сегодняшний день продукты и решения ITLand используются более чем в 350 проектно-ориентированных организациях России и СНГ. Компания представлена в Москве и Санкт-Петербурге.