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Интеграция Внедрения
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«Первый бит» помог старейшему алкогольному заводу России «Бутурлин» перейти на «1С:ERP»

Воронежский офис «Первого бита» перевел старейший ликеро-водочный завод страны на современную управленческую систему «1С:ERP». Работы заняли один год.

Раньше на заводе для управленческих и учетных целей использовалась связка конфигураций «1С» – «Управление производственным предприятием» и «Ликероводочный и винный завод». В связи с прекращением поддержки отраслевых решений на базе 1С:УПП руководство предприятия обратилось в «Первый бит» для перехода на более современную «1С:ERP».

Проект намечался масштабный, поэтому было необходимо обезопасить его от рисков. В этом помогли два ключевых момента.

Во-первых, детальный подготовительный этап, в рамках которого специалисты «Первого бита» создали полную подробную модель учета предприятия в том виде, в котором он должен осуществляться после внедрения. Этот прототип презентовали управляющему звену завода, т.е. непосредственным пользователям будущей системы. По результатам обсуждения прототипа с представителями бизнеса были внесены некоторые доработки, а также определена последовательность предстоящего перехода.

Во-вторых, переход решили осуществлять последовательно, по блокам. Такая стратегия внедрения позволяет подходить к реализации проекта более гибко, своевременно внося доработки и не дожидаясь закрытия отчетного периода. Также грамотное планирование и расстановка приоритетов помогли сократить денежные затраты и сроки внедрения ключевых элементов.

Управление бизнес-процессами и разноплановый учет завода переносили в комплексную систему на базе «1С:ERP Управление предприятием 2» совместно с отраслевым модулем «1С:Производство алкогольной продукции». Для миграции данных между старой и новой системами команда «Первого бита» использовала решение «Бит.адаптер» со встроенным брокером RabbitMQ.

Выбранное ПО позволяет производить обмен между разными учетными системами в реальном времени, постоянно поддерживая совместимость баз данных. Также в нем есть система страхования – при возникающих ошибках и отказах, данные не теряются, а накапливаются в специальном хранилище. Эти особенности позволили не прерывать производственный процесс и исключить дублирование или неверный ввод данных вручную.

Внедрение «1С:ERP» было решено начать с сотрудников бухгалтерии, ответственных за ввод нормативно-справочной информации («НСИ»). В новую систему были перенесены: базовые классификаторы; пользователи; структура предприятия; ценообразование; номенклатура; контрагенты; документы: закупки, продажи, складские операции, денежные средства; штрих коды, номенклатуры.

Дальше настала очередь кадровой службы. Блоки «Зарплата и кадры» и «Казначейство» существуют в «1С:ERP» обособленно, не используя никаких других блоков системы, поэтому их удобно заполнять в числе первых.

Вместе с переносом складского учета специалисты внедрили и новую систему – согласование заказов поставщикам. Она позволит сократить бумажный документооборот между подразделениями и ускорить работу компании.

В качестве основного склада длительного хранения завод давно использовал здание, расположенное в Воронеже. Когда завод обратился к «Первому биту», там уже использовалась WMS-система на базе «1С:ERP». Обмен данными с этим складом проводился через конвертацию, что исключало возможность контроля остатков в реальном времени.

Сотрудники «Первого бита» разработали новые правила обмена между внедряемой системой и WMS удаленного склада, в результате чего трудозатраты ИТ-специалистов и сотрудников бухгалтерии снизились на 80% – теперь на это уходит не более 10-15 минут в день.

Помимо выпуска продукции собственных брендов, завод исполняет контракты и для других фирм. Для внедрения блока производства «Первый бит» смоделировал всю схему учета давальческого производства и розлива. Теперь заводу проще вести полноценный управленческий учет и формировать отчеты, связанные с остатками и себестоимостью.

После автоматизации блока «Производства» настала очередь блока «Продажи». Все данные по продажам были без потерь перенесены из старой системы в ERP. Никаких дополнительных доработок производить не пришлось, все возможные документы доступны в «1С:ERP» в разрезе любого периода или клиента.

Внедрение блока «Регламентированный учет и учет затрат» оказалось самым сложным и долгим, т.к. операции в «1С:ERP» и «1С:УПП» сильно отличаются. К тому же, при работе с регламентированным учетом есть риски возникновения ошибок, которые могут вскрыться только при закрытии очередного периода.

Перенос данных и сценариев этого блока сопровождался многочисленными детальными сверками на каждом из этапов.

Во время внедрения проекта как раз вступал в силу новый ФСБУ 5/2019 «Запасы», согласно которому специальные инструменты и приспособления теперь учитываются как основные средства. Приводить в соответствие новому стандарту было решено уже только новую систему.

После запуска блока работа «Первого бита» не закончилась – специалисты вместе с бухгалтерией провели закрытие трех кварталов и исправляли все возникающие отклонения. В итоге результаты в «1С:ERP» и раннее используемой системе «1С:Ликероводочный и винный завод» полностью совпали. От исторической системы решили полностью отказаться.

На полную реализацию проекта «Первый бит» затратил 2400 человеко-часов в течение 12 месяцев. В результате завод успешно перешел со старых систем «1С» на новую «1С:ERP». Для работы с системой были настроены автоматизированные рабочие места для 50 сотрудников завода.

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