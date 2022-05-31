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Омский аграрный университет переходит на «Р7-офис»

Омский ГАУ начал процедуру перевода работы с учебными материалами и документами на решение «Р7-офис».

В настоящее время сотрудники и студенты тестируют возможности платформы «Р7-офис», которая включает текстовый редактор, работу с таблицами и презентациями, календарь, планировщик и электронную почту.

Наибольшей популярностью пользуются возможности совместного редактирования файлов из браузера, инструменты общего доступа, а также максимальная совместимость со всеми форматами файлов зарубежных решений.

Отдельно при тестировании в вузе отметили качество пользовательского интерфейса. Конечному пользователю легко и комфортно использовать основные функции, функциональные меню, а пиктограммы элементов выглядят привычными и знакомыми.

По итогам предварительно тестирования, управление информационных технологий Омского ГАУ продолжит применять практику внедрения «Р7-офис» в университете.

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