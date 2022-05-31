«Казаньоргсинтез» внедрил интеллектуальную систему контроля доступа автотранспорта

«Казаньоргсинтез» (входит в Группу СИБУР) автоматизировал систему контроля доступа автотранспорта на территорию предприятия. Модернизация, выполненная группой компаний «Эттон», позволила оптимизировать проезд автотранспорта через контрольно-пропускные пункты. Об этом CNews сообщили представители «Эттон».

Для обеспечения доступа автотранспорта на территорию предприятия интеллектуальная система в течение нескольких секунд обрабатывает номерные знаки автомобилей, распознаваемые при помощи специальных камер видеонаблюдения, и передает команду шлагбауму. Главное условие проезда автомобиля - наличие госномера автомобиля в базе данных. Никаких бумажных пропусков больше не требуется.

«Модернизация системы КПП позволила увеличить его пропускную способность, что особенно актуально в пиковые часы. Важно и решение такой стратегической задачи как усиление безопасности внешнего периметра и учет рабочего времени, т.к. теперь данные о въезжающих на территорию транспортных средствах автоматически попадают в систему и хранятся там», – сказал директор по безопасности ПАО «Казаньоргсинтез» Ростислав Саркисов.

Внедрение интеллектуальной системы позволило автоматизировать работу контрольно-пропускной службы предприятия. Важное преимущество автоматизации контроля доступа в бесперебойности работы системы – она не делает перерывов, работает в любых погодных условиях. Эксплуатация системы в зимнее время уже показала свою высокую работоспособность в сильные минусовые температуры, в ночное время и в обильные снегопады, а также система успешно считывает, как загрязненные номерные знаки, так и госномера движущихся автомобилей.

«Специалисты нашей компании в рамках этого проекта не только установили систему контроля доступа на основе автоматического распознавания номеров, камеры наблюдения, новые модульные здания КПП и технические средства организации дорожного движения, но и произвели замену сети электропитания, проложили оптический канал связи, интегрировали видеопоток в единую локальную систему видеонаблюдения заказчика, а также интегрировали новое оборудование в существующие ИТ-системы безопасности завода», – отметил генеральный директор группы компаний «Эттон» Ефим Климов.