Искусственный интеллект проанализировал почти 3 млн электронных медицинских документов в Якутии

Резидент Фонда «Сколково», компания «К-Скай» запустила проект прогнозной аналитики в здравоохранении Якутии. Технология облегчает работу врачей с медкартами, снижает количество ошибок и предоставляет удобную клиническую аналитику. Проект реализован совместно с медицинским информационно-аналитическим центром Якутии и компанией «РТ МИС». Об этом CNews сообщили представители Фонда «Сколково».

Компания «К-Скай» является разработчиком платформы прогнозной аналитики Webiomed для здравоохранения на базе искусственного интеллекта. Система анализирует обезличенные медицинские данные напрямую из электронных медкарт и оценивает риски развития заболеваний. Решение интегрировано с ведущими медицинскими информационными системами (МИС) и применяется в более 20 проектах в разных субъектах России, теперь и в Якутии.

Совместный проект в Республике Саха был реализован при помощи интеграции программных продуктов компаний «К-Скай» и «РТ МИС». Это позволило искусственному интеллекту платформы Webiomed анализировать накопленные медицинские данные. К системе подключено 18 медицинских организаций региона, идет обучение медицинских специалистов, уже проанализировано более 2,8 млн обезличенных электронных медицинских документов.

Юлия Щеглова, старший проектный менеджер кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково»: «Внедрение продуктов на основе искусственного интеллекта в практическое здравоохранение невозможно без интеграций и партнерства. Благодаря бесшовной интеграции Webiomed с ведущей российской медицинской информационной системой “ЕЦП МИС”, “К-Скай” всего за три месяца смог проанализировать миллионы обезличенных электронных медицинских документов, обеспечить доступ к платформе тысячам врачей. Надеемся, что полученные наработки и опыт позволят команде успешно реализовать проект и масштабировать его по России».

Почти 2000 врачей региона получили доступ к передовым инструментам платформы прогнозирования развития 40 заболеваний, таких как: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, болезни крови и другие. В формате дашборда медики видят комплексную оценку здоровья пациента, факторы риска, подозрения на развития заболеваний и рекомендации по оказанию медицинской помощи.

Наталья Тойкка, директор по проектам Webiomed: «Задача пилотного проекта в Якутии — это подключение к нашим инструментам аналитики врачей и руководителей всех медицинских учреждений региона. Внедрение технологий прогнозной аналитики в практическую медицину позволит предпринять профилактические мероприятия вовремя, что, безусловно, будет способствовать предупреждению развития заболеваний, повышению эффективности лечения пациентов».

Подобные цифровые продукты с технологиями искусственного интеллекта сокращают время на работу с электронной медицинской картой и снижают количество ошибок в определении группы здоровья. Это помогает эффективнее оказывать профилактическую медицинскую помощь уже сейчас.

Гаврил Васильев, заместитель директора МИАЦ Якутии по ИТ: «Мы всегда стараемся учитывать современные тенденции в развитии ИТ и активно внедряем новые технологии в регионе. Были проведены первые рабочие встречи по внедрению системы поддержки принятия врачебных решений Webiomed в ежедневную работу медицинских специалистов. Будем изучать обратную связь и совместно с разработчиками добавлять полезные функции, которые пойдут на благо врачей и пациентов».

Благодаря сотрудничеству регион получает характеристику на всех пациентов высокого риска и возможность более эффективно организовать профилактику заболеваний, в особенности сердечно-сосудистых, которые являются лидирующими по смертности населения в России. Расширение функциональности медицинских информационных система за счет партнерских решений – один из трендов развития медицинских информационных систем (МИС).

Александр Мартыненко, генеральный директор «РТ МИС»: «Региональная МИС, по сути, должна быть единой входной точкой в здравоохранение субъекта, иметь необходимые интерфейсы взаимодействия и по стандартным регламентам накапливать и хранить все медицинские данные. Наша ЕЦП.МИС обеспечивает базовые бизнес-процессы в поликлиниках, стационарах и ФАПах, создает единое информационное пространство в здравоохранении региона. За счет технологических партнеров врач, работая в своем едином автоматизированном рабочем месте, получает дополнительных цифровых помощников».

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, Биорг, РапидБио, Моторика, Uchi.ru, Якласс, VisionLabs, Вокорд, С-Инновации, Гепатера, ЦРТ Инновации, Спутникс и др.

В 2021 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 г. и составила 247,8 млрд руб. На 1 мая 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3300. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тыс.

ООО «РТ МИС» входит в группу компаний ПАО «Ростелеком» – разработчик современных медицинских информационных систем для регионов и ведомств, врачей и пациентов, занимающий 40% российского рынка государственных медицинских систем. Офисы компании располагаются в семи регионах страны, команда специалистов «РТ МИС» составляет 760 человек и занимается цифровизацией здравоохранения на протяжении 20 лет. Предприятие является ключевым участником формирования Единого цифрового контура в сфере здравоохранения Российской Федерации и реализует комплексную технологическую и функциональную модернизацию регионального здравоохранения через подключение региона к Единой цифровой платформе в здравоохранении. Продуктовые решения РТ МИС ЕЦП.МИС и ЕЦП.ЛИС – входят в состав Единой цифровой платформы.

Компания «К-Скай» – резидент Инновационного центра «Сколково», разработчик платформы Webiomed – системы прогнозной аналитики для здравоохранения на основе искусственного интеллекта. Webiomed является первым российским программным обеспечением, созданным с применением технологий ИИ, которое успешно прошло независимые клинические испытания и зарегистрированы Росздравнадзором как медицинское изделие. Также Webiomed является первым ИИ-продуктом, зарегистрированным Минздравом России в качестве «Иной информационной системы». Webiomed интегрирована с ведущими отечественными медицинскими информационным системами и применяется в свыше 20 различных проектов в субъектах РФ. В настоящий момент система поддерживает более 40 заболеваний в части оценки рисков и выявления подозрений.