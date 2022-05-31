«Инфосистемы джет» повысит качество миграции ИТ-инфраструктуры на отечественные платформы с помощью разработки Pragmatic Tools

«Инфосистемы джет» и разработчик ПО Pragmatic Tools стали партнерами в реализации проектов. Специалисты «Инфосистемы джет» будут использовать ИТ-решения Pragmatic Tools при миграции ИТ-инфраструктуры на отечественные операционные системы. Об этом CNews сообщили представители компании «Инфосистемы джет».

При миграции ИТ-инфраструктуры на отечественные операционные системы — например, Astra Linux, «Альт Linux», «Ред ОС», — компании вынуждены создавать новые службы каталогов на базе ПО, отличного от Microsoft Active Directory. Во время переходного периода нужно поддерживать существующую и новую службы каталогов в синхронном состоянии. Сделать это помогает Pragmatic Tools Migrator — инструмент, позволяющий переносить данные из Active Directory в FreeIPA, ALDPro или Samba.

«Инфосистемы джет» будет использовать это ИТ-решение в проектах миграции для своих заказчиков. Специалисты ИТ-компании прошли необходимое обучение по работе с системой и протестировали ее возможности. Использование Pragmatic Tools Migrator снизит риски потери данных в процессе переноса и ускорит его.

«Миграции службы каталогов порой становятся сложными проектами. Во-первых, нужно синхронизировать данные в обеих системах на время перехода, который длится месяцами. Во-вторых, разные службы каталогов содержат записи в разных форматах и передача информации «как есть» невозможна. Поэтому перед переносом данные нужно очистить и преобразовать под нужный формат. Если обе эти задачи выполняются в ручном режиме, то они отвлекают огромные ресурсы, либо требуют уникальной автоматизации процесса под каждого заказчика — отметил Евгений Ярош, руководитель отдела миграций «Инфосистемы джет». — Чтобы избежать этого, мы будем использовать специализированный инструмент».

По словам Андрея Арефьева, сооснователя компании Pragmatic Tools, в процессе импортозамещения на отечественные платформы необходима поддержка актуальности данных в исходном и целевом сетевых каталогах в течение всей миграции. Инструмент, разработанный Pragmatic Tools, позволяет осуществлять этот переход, экономя время, средства и кадровые ресурсы компаний за счет автоматической миграции Microsoft Active Directory в директории, поддерживаемые отечественными платформами (FreeIPA, ALD Pro, Samba), и содержания их в актуальном состоянии в процессе импортозамещения.

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«Инфосистемы джет» — российская ИТ-компания. С 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя сложные и уникальные проекты в масштабах всей страны. Штат — более 1800 сотрудников.

Компания располагает более 10 офисами и представительствами в России и СНГ и ведет проекты в других странах. №1 среди крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров (CNews Analytics, 2020г.), входит в топ-3 крупнейших интеграторов России в сфере защиты информации (CNews Analytics, 2020г.).

Основные направления деятельности «Инфосистемы джет»: проектирование и внедрение вычислительных комплексов, сетевой инфраструктуры, инженерных систем и мультимедиа, заказная разработка, внедрение и сопровождение программных решений и бизнес-приложений enterprise-уровня, обеспечение информационной безопасности, ИТ-аутсорсинг и техническая поддержка.