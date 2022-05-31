CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интеграция Бизнес-приложения
|

Incepta Group запустила цифровую платформу для рабочих Workforce

Incepta Group, разработчик единой платформы для управления строительством Pragmacore, запустила экоплатформу для рабочих и заказчиков крупного строительного бизнеса — Workforce. Эта цифровая биржа труда позволяет компаниям привлекать исполнителей на проекты, а рабочим — откликаться на предложения работодателей и повышать квалификацию. Платформа может кардинальным образом изменить ситуацию с трудоустройством в промышленном секторе строительства.

Платформа Workforce представляет собой агрегатор, который связывает рабочих и заказчиков в едином цифровом пространстве. После регистрации компании публикуют вакансии, а рабочие отслеживают их в собственном интерфейсе и получают максимально адресные предложения в соответствии с заполненным профилем.

«Сейчас в стройках задействовано порядка 4,7 млн человек, при этом ощущается нехватка в 1-2 млн рабочих. Но никто не знает точного спроса и предложения. Нет цифровых решений, которые могли бы без всякого регулирования и централизованного планирования показать дефицит между отраслями и специальностями. Мы разрабатывали Workforce так, чтобы она позволяла делать производственное планирование на разные периоды. Благодаря данным сервиса заказчики могут производить расчёт стоимости трудовых ресурсов при планировании строительного проекта, зная цены на рынке», — отметил Алексей Дроздов, управляющий партнёр Incepta Group.

Компания, зарегистрировавшись на платформе, получает возможность подключить к процессу поиска и найма нового персонала нескольких своих сотрудников, присвоив им разные роли: администратор, организатор, кадровик, прораб.

Администратор появляется априори, в начале регистрации, и может назначать другие роли. Прораб формирует на платформе заявки, проводит собеседования с кандидатами, может вести в мобильном приложении табельный учёт, который также доступен специалистам, отвечающим за диспетчеризацию. В зоне ответственности кадровика всё, что связано с оформлением кадровых документов и документов первичного приема. Организатор ведёт нового работника, адаптирует его в компании и отвечает за все мобилизационные действия: доставка работника к месту производства работ, обеспечение проживанием, спецодеждой, необходимыми допусками. По завершении контракта он выполняет все действия, связанные с демобилизацией работника.

Функциональные возможности платформы позволяют каждой компании построить собственные этапы мобилизации.

«На платформе работодатель может сделать выбор между несколькими работниками, у которых разные ожидания по заработной плате. Адресно выйти на того специалиста, который максимально отвечает требованием, обладает необходимыми аттестациями, имеет подходящие отзывы от предыдущих работодателей», — отметил Кирилл Поляков, управляющий партнер Incepta Group.

На сегодняшний день с платформой Workforce уже работает ООО «СМЦ» г. Новокузнецк (компания входит в ассоциацию строительных организаций Кемеровской области). Также платформа тестируется ещё на двух проектах. Результаты тестирования уже позволяют прогнозировать сокращение времени поиска рабочих от 2 до 4 недель. На одном из них удалось сэкономить дополнительные 3 млн руб. за счет использования сервиса и сокращения непроизводительных затрат при общей цене контракта в 15 млн руб.

На сегодняшний день в настройке Workforce сделан акцент на рабочих специальностях, в перспективе решение планируется распространить на инженерно-технический персонал.

В ближайшие несколько месяцев на платформе будет доступна электронная цифровая подпись, что позволит внедрить ещё больше функций и сделать интеграцию с другими сервисами (банками, транспортными компаниями, учебными заведениями и так далее). В начале июня приложение платформы Workforce появится в общем доступе.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ГИС для бесплатной юридической помощи россиянам обойдется в 175 млн руб. Ее создатель определен

Московский метрополитен разорвал важный ИТ-договор. Подрядчик обанкротился

Россияне наладили производство «ПК-полуфабрикатов» для госсектора с «высочайшим» уровнем локализации

CouchDB: обзор СУБД без четкой структуры данных

«Дочка» «Ростелекома» отлучила от госзаказа поставщика российского ПО, страстного адепта импортозамещения

После многочисленных жалоб на ограничение конкуренции «дочка» «Газпрома» отменила закупку российского офисного ПО

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense ULED 65U8GQ: мощная начинка и экран на квантовых точках

6 советов для организации цифровой жизни: как навести порядок в ПК и смартфоне

Обзор подписки Огонь: экономим на доставках еды, кинотеатрах и банковских услугах

Показать еще

Наука

Объектив с металинзами — теле- и макрорешение «все в одном»

Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях

Российская концепция для исследования Марса — рой двухколесных роботов
Показать еще