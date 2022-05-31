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«1С‑Рарус» автоматизировал первую АЭС в Турции с помощью 1C:Corporate performance management

Команда «1С Рарус» завершила проект автоматизации учета казначейства и банковской деятельности в АЭС «Аккую» на территории Турецкой республики. В информационной базе 1C:Corporate performance management работают 2000 пользователей в России и Турции. В результате проекта оптимизирован учет заявок и договоров, упрощена процедура согласования документов, улучшен контроль нормативно справочной информации. Об этом CNews сообщили представители «1С‑Рарус».

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ образовано в 2010 г. в результате подписания Правительствами России и Турецкой Республики Соглашения «О сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке «Аккую» в Турецкой Республике».

Проект первой АЭС в Турции включает в себя четыре энергоблока с самыми современными реакторами российского дизайна ВВЭР 1200 мощностью 4800 мегаватт. Планируется, что после завершения строительства АЭС «Аккую» будет вырабатывать 35 млрд кВтч в год, обеспечивая оценочно 10% потребности Турции в электроэнергии.

Проект строительства атомной электростанции — крупнейший совместный проект России и Турции.

Для управления финансовыми потоками компании использовались технологически устаревшие информационные ресурсы, не позволяющие в полном объеме учитывать требования законодательства и потребности учета. Текущие процессы частично выполнялись вручную, что негативно сказывалось на качестве и скорости обработки и предоставления информации.

Менеджмент AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ инициировал проект создания информационной системы управления финансами на базе программных продуктов «1С». Интегратором цифрового решения выбран «1C Рарус» — партнер «» с 28 летним опытом разработки и внедрения программных продуктов для управления финансами.

После тщательного анализа выбран программный продукт 1C:Corporate performance management, так как это решение позволяет вести централизованное казначейство, имеет английский и русский интерфейсы пользователей.

На старте проекта выделили цели автоматизации — консолидация информации, повышение оперативности и качества принимаемых управленческих решений. Планировалось, что внедрение информационной системы увеличит степень автоматизации казначейства, поможет оптимизировать и улучшить качество существующих бизнес процессов.

Проектной командой «1С Рарус» проведена адаптация технологий внедрения под требования ведения проектов Росатома.

Работы проводились на территориально распределенных участках — представительство Заказчика г. Москва, головной офис Заказчика Анкара (Турция), район Мерсин (Турция), общее число пользователей информационной системы — 2000 человек. Проект успешно реализован в условиях карантинных мер по COVID-19. Выполнен перевод интерфейса используемых подсистем на турецкий язык. Учтены особенности ведения казначейской и банковской деятельности турецких банков. Внедрение выполнено на русском, английском и турецком языках.

В результате внедрения 1C:Corporate performance management автоматизирована подсистема «Казначейство»:

- Улучшен контроль за ведением нормативно справочной информацией (контрагенты, договоры, банковские счета) по российским и турецким требованиям.

- Автоматизирован процесс казначейства и работы с турецкими банками.

- Оптимизирован учет заявок на командировку, авансовых отчетов.

- Унифицированы маршруты согласования документов. Настроена ролевая адресация. Поэтапное заполнение документов.

- Автоматизирован учет договоров Capex, план графиков по начислениям и оплатам.

- Цифровое решение интегрировано со смежными информационными системами.

- Унифицирована поддержка ИТ решений с учетом использования единой версии платформы «1С».

Александр Кравченко, руководитель отдела методологии и оптимизации бизнес процессов AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ делится итогами проекта:

«Использование новых цифровых ресурсов позволило провести анализ и оптимизацию существующих процессов и подготовиться к дальнейшему развитию ИТ архитектуры на базе современной технологической платформы “1С”».

***

«1С‑Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами.

За 27 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.

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