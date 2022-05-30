МТС запустила сервис Big Data для анализа посещаемости культурно-массовых мероприятий

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, запустила сервис для анализа посещаемости культурно-массовых мероприятий на основе геоаналитики. Использование первого в России автоматизированного «коробочного» решения позволит сформировать портрет аудитории, адаптировать под ее интересы программу, оценить достаточность инфраструктуры для посетителей, повысить эффективность организации и продвижения мероприятий на рекламных площадках. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сервис разработан для организаторов культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе, в том числе фестивалей, концертов, спортивных соревнований. Клиенты получают подробный отчет на основе анализа агрегированных обезличенных данных со статистикой о количестве посетителей, их социально-демографическом составе и времени, проведенном людьми на площадке. Система позволяет оценить обеспеченность гостей фудкортами, кафе, пропускными пунктами, рекреационными зонами и другой инфраструктурой. На основе аналитики можно эффективнее разрабатывать программы под интересы ключевой аудитории, привлекать партнеров и проводить рекламные кампании. Услуга особенно актуальна для организаторов бесплатных мероприятий, у которых нет возможности оценить численность посетителей по валидации входных билетов.

«Оценить “вручную” посещаемость крупных мероприятий на открытом воздухе сложно. Геоаналитика решает эту проблему и одновременно дает объективное представление об основной аудитории события. В результате организаторы могут составить максимально интересную программу и обеспечить посетителям комфортные условия. Четкое понимание своей аудитории также поможет привлечь партнеров и сэкономить маркетинговый бюджет за счет фокуса рекламных кампаний на более узкий целевой сегмент. Мы сами будем широко использовать аналитику для мероприятий, организуемых нашим направлением по проведению концертов и шоу МТС Live», — отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса Олег Алдошин.

Первым заказчиком услуги стал департамент туризма министерства культуры Самарской области. МТС проанализировала несколько мероприятий в регионе: фестиваля набережных «Волгафест», международного фестиваля искусств «Шостакович XX век» и интерактивного музея под открытым небом «Дорога истории – наша Победа».

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Анализ посещаемости мероприятий – новый «коробочный» сервис на базе геоаналитический системы МТС, запущенной в сентябре 2021 г. Первые сервисы системы были разработаны для анализа обезличенных данных о миграциях, численности и составе населения, а также потоках туристов и покупателей. Полученные данные помогают региональным властям принимать решения о развитии регионов и внутреннего туризма на основе больших данных, а бизнесу – выбирать наиболее эффективные локации для магазинов и офисов. Сегодня геоаналитика МТС используется в 46 регионах России.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.