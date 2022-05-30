ИИ Smart Engines сократил в три раза время оформления покупки ювелирных изделий в сети Sokolov

В фирменных магазинах ювелирного бренда Sokolov используют технологию безопасного распознавания паспорта России на базе ИИ, разработанную компанией Smart Engines. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

В розничной сети был запущен процесс обмена старых украшений на новые – «Трейд-ин». Акция позволяет покупателю сдать свое изделие и получить скидку на новое, при этом продавцу необходимо запросить паспорт у человека и зафиксировать операцию обмена украшений с драгоценными металлами и камнями.

Была проведена широкомасштабная рекламная поддержка акции, что значительно увеличило нагрузку на торговый персонал в сети Sokolov. Применение программного продукта Smart ID Engine позволило перенести эти операции с кассы на мобильное устройство сотрудника, а также значительно ускорить процесс идентификации клиентов. Аналитика показала, что продавец стал тратить на процесс «Трейд-ин» в среднем в три раза меньше времени, в том числе за счет того, что нет необходимости вводить данные вручную. Разгрузились кассы, что положительно повлияло на обслуживание клиентов в магазине.

Благодаря внедрению технологии распознавания Smart Engines сотрудник компании Sokolov может в корпоративном мобильном приложении быстро оформить сделку Трейд-ин, не заполняя паспортные данные вручную. Для этого ему достаточно показать документ камере телефона, а система Smart ID Engine автоматически распознает паспортные данные и заполнит ими все поля, необходимые для идентификации покупателя изделия. При этом Smart ID Engine обеспечивает безопасность обработки персональных данных в процессе распознавания, так как все вычисления выполняются на самом устройстве, не передавая изображения документов третьим лицам или внешним сервисам.

Флагманская технология GreenOCR обеспечивает высокие скорость и точность распознавания в видеопотоке в режиме реального времени, при съемке с разных ракурсов и при различных условиях освещения. Время распознавания данных основного разворота паспорта России на одном кадре на мобильном телефоне составляет примерно 0,15 секунды. Программные продукты компании Smart Engines не требуют от конечных пользователей никаких специальных навыков работы.

«От Smart Engines мы получили инструмент, который буквально за секунды выполняет автозаполнение документов, необходимых при совершении операций продавцом в магазине, в соответствии с российским законодательством. При этом важно, что используемый нами программный продукт не создает рисков для безопасности клиентских данных. Получив такой инструмент, сотрудники торговой сети могут больше времени уделять своей главной задаче – работе с клиентами», – сказал Сергей Андрейко, руководитель группы разработки приложения продавца Sokolov.

«Это наш первый опыт сотрудничества с представителями ювелирной отрасли, и мы рады, что нашим первым клиентом в ней стал один из лидеров российского рынка бренд Sokolov. Хотелось бы отметить высокую квалификацию команды Sokolov, которая выполнила интеграцию нашего продукта в свое мобильное приложение», – отметил Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines.

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Smart Engines — научно-исследовательская компания, специализирующаяся на разработке алгоритмов компьютерного зрения, машинного обучения и искусственного интеллекта. Программные продукты компании обеспечивают безопасное автоматическое распознавание документов, банковских карт и баркодов и успешно решают задачи цифровой трансформации в России и других странах мира. Их используют «Билайн», МТС, «Мегафон», группа «Тинькофф», «Альфа-банк», Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», «Кредит Европа банк», МКБ, «Почта банк», Райффайзенбанк, Росбанк, Ситибанк, ФПК РЖД, Kupibilet, «Балтбет», «Альфастрахование», «Ингосстрах», «Ренессанс страхование» и др. Smart Engines является базовой организацией для кафедры когнитивных технологий в МФТИ.