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ГК «Эдит про» стала аккредитованным партнёром ГК «Астра»

ГК «Эдит про» получила сертификат авторизованного партнера ГК «Астра». Его наличие предполагает, что специалисты «Эдит про» обладают всеми необходимыми компетенциями для ведения проектов с использованием программных продуктов вендора.

«Статус аккредитованного партнера предоставит нашей компании возможность улучшить качество проектов по импортозамещению ПО за счет максимально тесного сотрудничества с разработчиком», — отметил Александр Сердюк, технический директор «Эдит про».

Astra Linux – отечественная ОС на базе ядра Linux с комплексом встроенных средств защиты информации. Продукт сертифицирован всеми регуляторами, широко используется российскими организациями в качестве стабильной и безопасной платформы для ИТ-систем любого масштаба и подходит для инфраструктур, обрабатывающих данные любой степени секретности.

«Мы рады приветствовать ГК «Эдит про» в числе своих официальных партнеров. Уверен, данное сотрудничество позволит сделать нашу общую работу, направленную на развитие и внедрение актуальных ИТ-решений, еще эффективнее, что в итоге поможет ускорить цифровизацию российских организаций», — сказал Антон Рудевский, директор департамента по работе с партнерами ГК «Астра».

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