Экс-команда Accenture разрабатывает российское решение для планирования цепей поставок

Российская команда, которой в апреле 2022 г. был передан бизнес глобальной Accenture, ведет разработку продукта по планированию поставок. Решение позволит бизнесу на 10-15% сократить запасы, на 4-7% повысить уровень сервиса и на 7-10% уменьшить логистические затраты. Разработка ведется при поддержке кластера информационных технологий фонда «Сколково». Технологическим партнером для разработки и тестирования модулей стала облачная платформа Yandex Cloud.

Модули решения обеспечат весь процесс управления цепями поставок от стратегического уровня до операционной работы, включая функции интегрированного планирования выручки, ассортимента, спроса, поставок и пополнения, производства, Control Tower. Решение применимо для компаний разных индустрий.

Алексей Борисов, директор по акселерации направления ТЭК и промышленность фонда «Сколково», отметил: «Последние два года показали, насколько чувствительным может быть для бизнеса нарушение цепей поставок. На сегодняшний день в России существует нехватка решений, позволяющих осуществлять стратегическое планирование цепей поставок и оперативно управлять ими. Мы считаем, что платформа будет востребована российским бизнесом и готовы помочь с наполнением проектами от резидентов “Сколково”. Со стороны фонда совместно с коллегами из других институтов развития поддержим разработку логистической платформы для её дальнейшего развития».

Один из модулей платформы – Replenishment – позволяет автоматизировать расчеты плана пополнения магазинов и распределительных центров, оптимизировать цепи поставок с учетом спроса в точках сбыта и логистических ограничений. А также среди ключевых возможностей модуля: управление страховым запасом по гибким пользовательским правилам, возможность выбора стратегии и модели пополнения на разных уровнях иерархии.

Степан Нестеров, управляющий директор практики интегрированного планирования департамента потребительских товаров и розничной торговли Accenture в России, сказал: «Уход с российского рынка ведущих международных вендоров в области управления цепями поставок (o9, BlueYonder, SAS, SAP IBP, Relex и др.), стал вызовом для многих компаний. Нашим ответом на эту проблему станет развитие конкурентоспособной российской платформы по планированию цепей поставок. Проработав все риски и “слепые пятна” бизнеса, используя свой опыт разработки и внедрения полноценных промышленных продуктов с нуля, мы предлагаем рынку платформу, учитывающую все эти нюансы».

Решение будет соответствовать всем нормам информационной безопасности в России. В дизайне продукта использована концепция модульного приложения – One.app: One.front – универсальный фреймворк для построения экранных форм из набора стандартных элементов с возможностью low-code конфигурирования; One.algorithm – платформа разработки, настройки и запуска комплексных алгоритмов для решения задач расчета, включая оркестрацию процессов и горизонтальное масштабирование расчетов; One.data – масштабируемое хранилище данных, включающее различные инструменты интеграции и построения отчетности.

Александр Шульгин, владелец продукта Supply Chain Planning Platform, отметил: «Мы обладаем уникальным опытом внедрения, развития и поддержки всех основных блоков ведущих индустриальных решений для управления цепями поставок в различных индустриях с учетом российской специфики (широкий географический охват, мультиэшелонность цепей поставок). У компании также есть существенный опыт разработки собственных полноценных промышленных продуктов с нуля, которые покрывают различные критичные бизнес-процессы. Поэтому мы уверены, что разрабатываемый продукт будет обладать современной архитектурой, гибкостью и адаптивностью, и при этом независимой от международного ПО».

Анна Даскал, руководитель направления по работе с технологическими компаниями Yandex Cloud, сказала: «Вместе с Accenture Yandex Cloud реализовали ряд сложных и инновационных проектов. Уверены, что новое продуктовое решение в области логистики будет востребованным у российских заказчиков. Мы, в свою очередь, готовы создавать условия для достижения стратегических целей проекта. Облачные сервисы позволят ускорить запуск, масштабировать инфраструктуру и быть гибкими в принятии бизнес-решений».

12 апреля 2022 г. компания Accenture объявила о полной передаче российской части бизнеса локальному руководству. Новая консалтинговая технологическая компания будет полностью независимой от международной сети Accenture. В настоящее время команда работает над созданием нового бренда на отечественном рынке.