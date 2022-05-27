Utrace обновила систему маркировки Utrace Hub

Track&Trace-система Utrace Hub российского производства получила ряд обновлений для управления маркировкой лекарственных средств. Расширена функциональность, связанная с управлением и редактированием сообщений для ФГИС МДЛП, маркировкой товаров на таможенных складах и параллельной работой нескольких юридических лиц. Кроме того, пользователям стали доступны новые дашборды для мониторинга поставок, отслеживания отгрузок контрагентам и сроков отправки сообщений в ФГИС МДЛП.

Одно из ключевых нововведений в Utrace Hub — возможность параллельной работы в одной системе нескольких юридических лиц с разграничением прав доступа. Каждое юрлицо видит в системе только свои процессы и отчеты согласно настройке по номенклатуре и событиям, а также баланс денежных средств на счете для каждого держателя регистрационного удостоверения. Крупная фармкомпания с несколькими структурными подразделениями может оперативно развернуть единую экосистему для управления маркировкой товаров.

Также в Utrace Hub расширилась функциональность для работы с сообщениями для ФГИС МДЛП. Теперь можно вручную редактировать дату расформирования третичной (транспортной) упаковки, а также сведения об отгрузке лекарственных препаратов собственнику, если из внешних систем приходят некорректные данные. В случае недоступности ФГИС МДЛП накопленные сообщения автоматически отправляются в государственную информационную систему в момент возобновления ее работы.

Появился инструмент интеллектуальной обработки сообщений о складских операциях, приходящих от 3PL-операторов. Он позволяет рассортировать и систематизировать данные о множестве параллельных процессов на складах, выстроить отчеты в хронологическом порядке и отправить их в ФГИС МДЛП в правильной последовательности. Если же из складской системы поступают данные лишь о конечном результате агрегации, Utrace Hub анализирует результат и разбивает его на готовые отчеты в МДЛП. Благодаря этому все отчеты будут успешно обработаны и приняты государственной информационной системой вне зависимости от того, как много операций было проведено с лекарственным препаратом.

Усовершенствованы механизмы работы с отчетностью — в системе появились новые дашборды.

“Batch history” помогает отслеживать поставки партий товара. Например, если поставка разбита на несколько отгрузок, затрудняется отслеживание всей партии на этапах акцептования, таможенного оформления и приемки на склад. В Utrace Hub пользователь может увидеть картину целиком. Дашборд “Events 415” показывает информацию по всем отгрузкам, позволяет мгновенно идентифицировать неточности в отчетах и проверять, акцептована ли та или иная отгрузка бизнес-партнером. Наконец, дашборд “Reporting dates” помогает отслеживать сроки отправки данных в ФГИС МДПЛ в зависимости от типов операций и избегать санкций за их нарушение.

«Мы стараемся сделать так, чтобы процесс маркировки товаров был максимально простым и автоматизированным для компаний-производителей. Обновленная функциональность Utrace Hub позволит им быстрее и точнее обрабатывать данные о товарах, а также строго соблюдать требования законодательства в области сериализации товаров», — сказал Сергей Игнаткин, директор по продукту Utrace.

В ближайшее время нововведения будут расширены на маркировку товаров в других отраслях.