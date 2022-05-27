«Корус консалтинг» запустила отечественный таск-трекер на базе российской платформы «Авандок»

ГК «Корус консалтинг» выпустила обновление low/no-code-платформы «Авандок». В представленной версии появился новый модуль — таск-трекер для работы с задачами в области разработки программного обеспечения и для командного взаимодействия. Также расширились возможности для мобильных устройств и функциональность для работы с диаграммами, таблицами, связанными документами и расписанием событий.

В новой версии платформы пользователям доступен полнофункциональный таск-трекер. В системе можно создавать задачи, устанавливать сроки их выполнения, контролировать процессы, вести внутреннюю переписку, просматривать статусы и ключевые показатели в настроенных дашбордах и виджетах. Первыми пользователями решения стали сами сотрудники «Корус консалтинг» (разработчика платформы): «Авандок» используется для работы с задачами и процессами команды, работающей над ядром платформы. Решение может стать инструментом импортозамещения ключевых западных систем для управления задачами разработки.

Новый релиз платформы также включает в себя ряд обновлений, расширяющих возможности для пользователей.

Доработана веб-версия для мобильных устройств. Теперь там доступна вся основная функциональность: создание новых объектов, редактирование контента, информационные виджеты, формирование отчетов, поиск. Изменения коснулись и мобильных приложений: настройка с помощью конструкторов позволяет выйти за рамки стандартных операций делопроизводства по согласованию, подписанию, рассмотрению документов и настроить процесс под себя. Обновление позволяет работать с любыми задачами, которые настроены в основной версии системы. Также пользователям мобильных устройств доступна расширенная персонализация интерфейса (стили, иконки, фоновое изображение и прочее), карточки (включая закладки и списки атрибутов), а также экспорт и импорт настроек для их быстрого применения сразу несколькими пользователями.

Обновились инструменты для работы с контентом: для заполнения, редактирования, обогащения контента метаданными. Появилась возможность редактировать форматируемые объекты: таблицы, маркированные и нумерованные списки, ссылки с подсказками и стилями — и управлять ими.

«”Авандок” не просто решение для автоматизации документооборота и связанных с ним процессов. Это low-/no-code-платформа для широкого спектра задач бизнеса: управление контентом (ECM), требованиями (RMS), заявками и услугами, взаимодействием с клиентами (CRM). Конструктор “Авандок” содержит 29 типов компонентов (карточек, справочников, типов, связей и так далее) и более 220 параметров настройки для решения огромного спектра бизнес-задач. Это делает нашу платформу универсальной для компаний любых отраслей» — сказалт Павел Перов, директор по продукту «Авандок».