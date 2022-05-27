Концерн «Автоматика» разработал стенд для испытаний АСУ для нефтегазового комплекса

Московский ИНЭУМ им. И.С. Брука концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» разработал стенд для испытаний автоматизированной системы управления технологическими процессами. Оборудование разработано на базе отечественных решений в интересах нефтегазового сектора.

Стенд состоит из сервера SCADA, рабочего места оператора и программируемого модульного логического контроллера, построенных на базе процессора «Эльбрус». Устройство предназначено для работы в режиме резервирования процессорных модулей и оборудовано системой отказоустойчивости. Это позволяет создавать системы управления оборудованием, отличающиеся повышенной надежностью и устойчивостью к кибератакам.

«Мы работаем в тесном сотрудничестве с ведущими предприятиям топливно-энергетического комплекса. Стенд позволяет подбирать оптимальную конфигурацию оборудования и разрабатывать программное обеспечение для систем автоматического управления технологическими процессами, а его элементы можно использовать для управления конечным оборудованием. Решение позволит ускорить оснащение предприятий топливно-энергетического комплекса российскими автоматизированными системами управления, снизить их стоимость и повысить информационную защищенность критической информационной инфраструктуры», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

Комплекс программируется с помощью системы автоматического резервирования ELPLC-LOGIC – специализированной инструментальной среды, позволяющей создавать логику объекта на языках стандарта МЭК-61131-3. Эти языки для систем автоматизированных систем управления позволяют описывать технологический процесс различными способами, не требующими низкоуровневого программирования. Программный продукт разработан специалистами ИНЭУМ им. И.С. Брука. Стенд визуализирует технологические процессы с помощью автоматической системы управления промышленным оборудованием «SCADA-Эльбрус», а также с помощью отечественного продукта MasterSCADA 4D.