«Аэродиск» готовит выпуск СХД «Восток» на процессорах «Байкал»

«Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, успешно завершила тестирование СХД «Aerodisk Восток» на процессоре из линейки «Байкал».

Тестирование стало завершающим этапом проекта продолжительностью в 1 год, в рамках которого разработчики компании провели адаптацию установочного образа операционной системы СХД «Aerodisk Восток» под архитектуру процессоров линейки «Байкал».

«Байкалы» используют архитектуру ARM, что и потребовало масштабного проекта по адаптации кода управляющего ПО «Аэродиска» под ее особенности. В итоге вся функциональность ПО адаптирована под любой процессор на ARM, включая всю линейку «Байкалов». Тестирование прошло на процессоре «Байкал М», а его результаты позволяют говорить о перспективах установки управляющего ПО на старшие и более производительные версии процессоров линейки включая «Байкал S» до конца 2022 г.

СХД на «Байкал М» станет первым продуктом этого профиля в портфолио «Аэродиска» и будет выполнять роль доступной системы для масс-маркета и типичных задач хранения. В ближайшее время решение будет внесено в реестр сертифицированных ИТ-продуктов отечественной разработки Минпромторга.

«Выпуск СХД на «Байкалах» существенно расширяет спектр наших решений с точки зрения поддержки различных модификаций аппаратной составляющей. По сути, остается только одна незакрытая ниша – поддержка процессоров AMD. Однако с учетом нашей работы по развитию адаптеров для расширения совместимости решений это просто вопрос времени», – отметил коммерческий директор компании «Аэродиск» Тимур Мустафаев.

В перспективе развития поддержки ARM-процессоров ожидается создание СХД на «Байкал S», что позволит обеспечить выполнение различных high-load рабочих нагрузок, характерных для банковской отрасли, различных высоконагруженных пользовательских приложений, обширных баз данных и т.д.

«Работа с «Байкал S» позволит нам создавать решения, напрямую конкурирующие с СХД на базе х86-архитектур, в том числе на процессорах Intel (высокопроизводительные линейки Huawei Dorado и Pure Storage). Сейчас мы ждем аппаратных образцов процессора и готовы начать работу на базе накопленного опыта с адаптацией «Байкал М», – сказал генеральный директор «Аэродиска» Вячеслав Володкович.