«Диасофт» предоставляет импортонезависимое решение для проверки клиентов по санкционным спискам и перечням подозрительных лиц

Один из крупнейших европейских поставщиков решений для автоматизации оценки рисков в сфере комплаенс объявил о приостановке деятельности на российском рынке с 31 мая 2022 г. Банки и представители других сфер бизнеса используют его информационно-аналитическую систему для проверки контрагентов в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ на предмет вхождения в санкционные списки США, ЕС, Великобритании и других стран.

Отсутствие доступа к решению для автоматизированной проверки может повлечь за собой существенные бизнес-риски, увеличение трудозатрат, связанное с необходимостью самостоятельной загрузки и актуализации списков, проверки каждого контрагента вручную.

Компания «Диасофт» готова оперативно предоставить импортонезависимый программный продукт «Проверка по перечням подозрительных лиц и организаций», входящий в состав платформы развития Digital Q.Risk&Compliance. Продукт позволяет осуществлять проверку клиентов и контрагентов по консолидированным международным санкционным спискам, контроль рисков в соответствии со 115-ФЗ при проведении транзакций, а также массовый мониторинг «черных» списков. Комплексная проверка поможет своевременно выявить и предотвратить рискованные операции и сотрудничество с неблагонадежными партнерами. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Проверка осуществляется в автоматическом режиме по заранее настроенным алгоритмам и критериям, соответствующим внутренним правилам финансовой организации. Загрузка санкционных списков производится из первоисточников либо от ведущих российских поставщиков консолидированных списков.

Андрей Симаков, руководитель продукта «Риски и комплаенс» компании «Диасофт»: «Наша основная задача – помочь клиентам адаптироваться к новым обстоятельствам и содействовать импортозамещению решений зарубежных вендоров, приостановивших работу в России. Мы готовы предоставить финансовым организациям решение для оценки рисков в сфере комплаенс в сжатые сроки и по разумной стоимости. Продукт не требует существенных индивидуальных доработок, так как в нем реализованы готовые сценарии контроля и проверок. Наши команды имеют большой опыт внедрения продукта и хорошо знакомы со всеми процессами и особенностями реализации таких проектов».

Продукт «Проверка по перечням подозрительных лиц и организаций» разработан в микросервисной архитектуре на современном технологическом стеке, что обеспечивает легкую интеграцию в любой ИТ-ландшафт. Он уже апробирован и успешно используется в ряде крупных российских банков.