В Ижевске успешно протестировали цифровые сервисы для общественного транспорта

В Ижевске завершилось тестирование комплексной информационной системы по управлению общественным транспортом, разработанной и представленной компанией «Датапакс».

Пилотный проект проводился на базе МУП «ИжГЭТ» на троллейбусном маршруте №4 в рамках развития городского транспорта Ижевска. Транспортное средство оснастили валидаторами для безналичной оплаты проезда. Высокоточные датчики пассажиропотока анализировали число вошедших и вышедших пассажиров. Об этом CNews сообщили представители «Датапакс».

«Мы стремимся предоставить пассажирам современные сервисы для планирования и совершения поездок на общественном транспорте. В рамках пилотного проекта было создано мобильное приложение “Ижевск транспорт”, которое позволило отслеживать движение городского транспорта в режиме онлайн, узнавать расписание, прогнозируемое время прибытия на остановку и даже оплачивать поездку. Тестовые испытания показали, что цифровые решения положительно влияют на комфорт, безопасность и регулирование перевозок, а также позволяют экономить время в пути, что достаточно важно для каждого пассажира», – отметил Максим Исаев, заместитель генерального директора «Датапакс».

«Пилотный проект продемонстрировал важность развития транспортных ИТ-решений в направлении комплексного подхода к управлению инфраструктурой, где сервисы оплаты проезда рассматриваются как часть единой информационной системы управления транспортной работой. Именно такой подход позволит перевозчику получить актуальные данные с маршрутов и эффективно планировать свою деятельность, а пассажирам открывается доступ к современным сервисам оплаты проезда и навигации», – сказал Антон Бадосов, генеральный директор ООО «Организатор перевозок».

В Ижевске ведется активное строительство современных жилых микрорайонов, поэтому вопрос развития маршрутной сети и городского транспортного сообщения является достаточно важным. В декабре 2021 г. на городские маршруты выехали 67 новых транспортных средств: полунизкопольных автобусов МАЗ и низкопольных ЛиАЗов. Они заменили устаревшие автобусы на ряде маршрутов в столице Удмуртии. Всего за прошедший год автопарк Ижевска пополнился 320 единицами техники. В будущем городские власти планируют создавать удобные транспортные развязки, развивать пересадочные узлы и запускать маршруты в новые микрорайоны.

Одной из главных задач в рамках создания «Единой транспортно-цифровой экосистемы» является внедрение систем управления транспортными и пассажирскими потоками Ижевска. При этом транспортная отрасль города подготовлена к внедрению автоматизированных систем, а пассажиры – к переходу на бескондукторную систему оплаты проезда. Об этом сообщили эксперты во время проведения круглого стола в ноябре 2021 г.

Комплексное решение, представленное «Датапакс», помогает собирать и анализировать все данные, что позволяет эффективно управлять транспортной системой города: корректировать маршруты, формировать удобное расписание, контролировать транспортную работу, сбор выручки и безбилетные проезды. По итогам пилотного проекта будет проведена оценка и сформирована дальнейшая программа развития цифровых сервисов для городского пассажирского транспорта столицы Удмуртии.

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ООО «Датапакс» занимается разработкой и внедрением информационно-технологических решений в области пассажирского транспорта. Ключевым продуктом является цифровая платформа пассажирских перевозок «Датапакс» – комплексный инновационный инструмент по управлению общественным транспортом городов и регионов.