Цифровизация «Татспиртпрома»: переход в облака МТС сохранил производителю 5 млн рублей

МТС стала поставщиком облачных сервисов для одного из крупнейших российских производителей — «Татспиртпром». В облаке провайдера #CloudMTS предприятие хранит резервные копии приложений и баз данных, которые обеспечивают полноценную работу всех бизнес-структур, при необходимости может оперативно восстанавливать информацию. Переход на облачную модель позволил компании отказаться от закупки дорогостоящего оборудования стоимостью более чем в 5 млн рубл. и снизить ежемесячные затраты на обслуживание инфраструктуры на 25 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Татспиртпром» работает со множеством партнеров и заказчиков, ежедневно ведя объемный документооборот и обрабатывая большие массивы данных, что требует доступности и бесперебойной работы информационных систем в режиме 24/7. Данные на облаке #CloudMTS защищены от сбоев разного характера: ошибок в системе, внешних аварий (отключение электричества), отказа жестких дисков, случайного или умышленного удаления или ошибочного изменения данных сотрудниками, а также вирусными программами.

Предприятие будет хранить на облачном диске МТС 200 ТБ информации – резервные копии основных производственных, финансовых и управленческих систем, архивы файловых и корпоративных учетных систем, бизнес- и офисных программ, внутренних инфраструктурных сервисов, медиаконтента. Для их безопасной передачи используются VPN-технологии и задействован собственный защищенный канал связи МТС шириной 1 Гбит/сек. Содержимое архивов на облаке зашифровано, доступ к нему имеет только администратор данных – ответственное лицо заказчика.

«Обеспечение сохранности корпоративных данных актуально для всех вне зависимости от масштабов и отрасли – и для системообразующих предприятий, и небольших стартапов, и государственных органов. В Татарстане хранение бэкапов в облаке МТС больше всего востребовано среди ритейлеров, ИТ-компаний и медицинских учреждений. 14 геораспределенных дата-центров МТС стандарта Tier III с высоким уровнем безопасности и отказоустойчивости помогают надежно сохранить данные наших клиентов. Помимо хранения резервных копий, бизнес также использует облачные сервисы как виртуальный сервер, диск для хранения информации и обмена файлами. Сроки разворачивания ИТ-инфраструктуры на платформе МТС зависят от объема данных и других параметров, наш рекорд на сегодняшний день – два дня. И конечно, использование облаков выгоднее, чем покупка собственных серверов, стоимость на которые резко выросла, а сроки поставок неясны», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

«Переход на облачные сервисы — один из этапов цифровизации “Татспиртпром” — мы запустили в начале 2022 г. Решение оказалось своевременным, так как, в числе прочего, позволило уйти от серьезных капиталовложений. Миграция в облако помогла сфокусироваться на развитии бизнеса, не расходуя дополнительные ресурсы на оборудование, его содержание и обслуживание, оплату услуг новых штатных ИТ-специалистов. Самое главное, облачные решения МТС обеспечивают информационную безопасность компании, предоставляя возможность оперативно восстанавливать критичные ИТ-системы и получать быстрый доступ к архивным копиям данных для текущих эксплуатационных нужд предприятия», — отметил генеральный директор «Татспиртпром» Руслан Максудов.

В зависимости от важности и критичности информации, клиент сам определяет периодичность обновления данных в облаке. При этом пользователь может контролировать заполняемость облачного диска и управлять его объемом — его в любое время можно уменьшить, а, значит, не платить за неиспользуемые мощности.

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Облачная экосистема МТС включает в себя решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. Клиентам доступны ресурсы 14 географически распределенных ЦОДов стандарта надежности Tier III и собственной магистральной сети протяженностью 248 тыс. км. Облачный провайдер #CloudMTS предоставляет сервисы для обеспечения информационной безопасности, включая межсетевые экраны, защиту от DDoS-атак, услуги собственного Центра мониторинга информационной безопасности SOC МТС, защиту веб-приложений WAF Premium, антивирусную защиту виртуальных машин и другие востребованные облачные продукты и решения.

АО «Татспиртпром» создано в 1997 г. решением Правительства Республики Татарстан. В структуру компании входят два спиртовых завода, два ликероводочных завода, винзавод «Vigrosso», пивоваренный завод «Белый Кремль», торговое предприятие «Алкоторг», логистический центр. Общая численность работников 4000 человек.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.