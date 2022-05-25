«Тринити» провела аудит ИТ-оборудования гостиницы «Шератон Москва Шереметьево»

Инженеры сервисного отдела «Тринити» провели аудит технического состояния ИТ-оборудования гостиницы «Шератон Москва Шереметьево» и предоставили комплексную оценку состояния оборудования, а также подготовили рекомендации по дальнейшей эксплуатации и сервисной поддержке в условиях санкционной политики.

Отель «Шератон Москва Шереметьево» расположен в бизнес-парке Sky Point у леса, всего в 0,8 км от Международного аэропорта Шереметьево (SVO). Отель включает оздоровительный центр с крытым бассейном, тренажерный зал Sheraton Fitness, конференц-залы общей площадью 1000 кв. м, два ресторана, детские и спортивные уличные площадки и парковая зона для мероприятий на открытом воздухе.

В серверной отеля находятся в эксплуатации шесть серверов HP ProLiant, которые обслуживают ИТ-инфраструктуру гостиничного комплекса. Оборудование с существенным пробегом, год выпуска всех платформ 2013. В текущих условиях ухода с российского рынка некоторых западных вендоров, руководство отеля приняло решение провести внешнюю оценку технического состояния своего оборудования и разработать план дальнейшей поддержки оборудования серверной с целью исключения рисков, связанных с возможными сбоями в его работе.

Сервисная команда «Тринити» на протяжении многих лет оказывает мультивендорную поддержку инфраструктур своих заказчиков и обладает штатом сертифицированных инженеров по работе с оборудованием большинства известных производителей. Аудит является обязательной процедурой для любых проектов по оказанию сервисной поддержки, и эксперты Тринити обладают богатым опытом проведения экспертиз в этой сфере. Поэтому руководство отеля без колебаний обратилось за поддержкой к «Тринити».

«Мы остались очень довольны по итогам сотрудничества с «Тринити», ребята показали себя как настоящие профи в своем деле. Команда «Тринити» согласовала дату и провела совместно с нашим техническим специалистом подготовку к выездной части аудита, собрав общую информацию об имеющемся оборудовании: перечень моделей с серийными номерами и годом выпуска. Наш технический специалист подтвердил готовность под своим контролем предоставить доступ к техническим журналам систем (BIOS, IPMI, Windows). Буквально за несколько часов работы инженеры собрали всю необходимую информацию и уже через несколько дней предоставили исчерпывающий отчет», – сказал Артём Калабин, начальник ИТ-отдела, «Шератон Москва Шереметьево».

В назначенный день состоялся выезд двух инженеров сервисного отдела «Тринити» на площадку заказчика для проведения аудита. В процессе аудита был зафиксирован состав серверного оборудования по основным компонентам, которые могут потребовать замену в случае отказа (диски, RAID контроллеры и батареи кэша контроллеров, сетевые контроллеры и HBA, оперативная память, процессоры). По каждому серверу первоначальные общие сведения об оборудовании были дополнены информацией о комплектующих: тип, количество, модель. И самое главное, был проведен анализ логов систем на наличие аппаратных ошибок и предупреждений. Также проверялось состояние индикации серверов на предмет наличия ошибок. Результаты фиксировались.

По итогам аудита было выявлено, что оборудование находилось в хорошем состоянии, серьезных и критических ошибок обнаружено не было, отметили только некоторые замечания. В целом у инженеров сложилось общее положительное впечатление об условиях эксплуатации и обслуживании данного оборудования. По опыту работы с другими заказчиками приходилось сталкиваться с более сложными случаями, когда эксплуатационный персонал допускает или не обнаруживает имеющиеся проблемы в работе оборудования. Тогда требуется оперативная реакция, чтобы не допустить влияния отказов ИТ-оборудования на бизнес процессы заказчика.

По итогам аудита в отеле «Шератон» был сформирован подробный отчет с собранными данными и замечаниями, а также предложены варианты дальнейшей технической поддержки со стороны компании «Тринити». Инженеры «Тринити» готовы сформировать список ЗИП и включить в пакет технической поддержки.

Техническая поддержка «Тринити» предлагается в трех основных вариантах: консультационная (экспертная) поддержка, включая дистанционную диагностику и помощь в сложных ситуациях. Будет полезна заказчикам, которым требуется быстрая профессиональная оценка ситуации и помощь при возникновении проблемы. Также и в случаях ограниченного бюджета на поддержку; базовый вариант техподдержки, который дополнительно к первому включает согласованный с заказчиком ограниченный ЗИП на замену неисправных комплектующих и определенное количество выездов на площадку размещения оборудования; полная техническая поддержка, без ограничений.

Наполнение и комбинации вариантов формируются по согласованию с заказчиком.