Talenttech создала платформу для экологичного увольнения сотрудников

Talenttech создала платформу для экологичного увольнения сотрудников.

Согласно исследованию Talenttech «HR-шторм — 2022. Реакция работодателей на новые условия на рынке труда», каждый пятый работодатель (21%) уже начал сокращать сотрудников. То есть 21% компаний прямо сейчас нуждается в готовых подсказках, как правильно проводить увольнения сотрудников — с наименьшим ущербом для HR-бренда и с наибольшей пользой для увольняемых. Чаще всего это ИТ- и производственные компании, а также крупный бизнес со штатом более 1 тыс. человек.

Чтобы помочь сотрудникам сориентироваться в сложной ситуации на рынке труда, а компаниям — сохранить хорошие отношения с уходящими специалистами и укрепить репутацию добросовестного работодателя, российский разработчик HRTech-решений Talenttech создал мобильное приложение с треком аутплейсмента. Это готовый сценарий экологичного увольнения с материалами для подготовки специалиста к выходу на рынок труда.

Сотрудник скачивает мобильное приложение Talenttech, двигается по треку, решает задания, получает практические советы и формирует список интересных вакансий, тем самым готовясь к выходу на новое место работы.

Готовый трек аутплейсмента включает: полезные советы для сотрудников, которые хотят переосмыслить свой карьерный путь; практические рекомендации: как составить резюме, сопроводительное письмо и портфолио; подсказки по выбору должностей и компаний; прикладные инструменты поиска подходящих вакансий; подробности про компенсационный пакет и сравнение условий; разбор оффера и его структуры; лайфхаки: ведение переговоров, самопрезентация, техника речи.

В приложении сотрудник проходит шесть уровней, каждый из которых содержит важную практическую информацию:

1 уровень — переосмысление карьерного пути, составление списка интересных должностей и компаний, инструменты поиска вакансий;

2 уровень — составление резюме, обучение адаптации резюме под разные должности и компании, советы по описанию опыта работы, hard и soft skills, составление сопроводительного письма и портфолио;

3 уровень — советы по прохождению телефонного интервью, обучение технике речи и самопрезентации;

4 уровень — подготовка к собеседованию (онлайн и офлайн), навыки ведения small talk;

5 уровень — содержание компенсационного пакета, обучение сравнению условий и тактике ведения переговоров;

6 уровень — структура оффера, обсуждение предложенных условий, тест на закрепление полученных знаний.

«Мы видим необходимость в подобного рода инструментах мягкого увольнения и быстрого поиска нового места работы: они помогут сохранить хорошее отношение сотрудника к компании, а самой компании дадут возможность укрепить HR-бренд. Аутплейсмент позволяет смягчить негатив от самого факта увольнения, проявить заботу о человеке, помочь сориентироваться на рынке труда, переосмыслить карьерный опыт и найти новую работу», — сказала Мария Маслова, HR-эксперт, директор по методологии продуктов HCM-платформы и консалтингу Talenttech.

Почему аутплейсмент важен для компании:

Забота об HR-бренде. Согласно исследованию, 83% сотрудников считают, что аутплейсмент улучшает мнение о компании, 80% — что снижает вероятность негативных отзывов о бывшем работодателе после увольнения.

Защита от снижения производительности труда. При сокращениях у оставшихся сотрудников на 41% снижается удовлетворенность работой, на 36% — лояльность компании, на 20% — эффективность деятельности.

Поддержка желания вернуться в компанию. Аутплейсмент помогает сохранить отношения с сотрудниками, чтобы они с большей вероятностью захотели возобновить работу в компании, когда ситуация на рынке стабилизируется.

Снижение экономических потерь. При сокращении людей без заботы об их дальнейшем трудоустройстве компании отмечают экономические потери из-за стресса сотрудников, текучки и снижения продаж.

Снижение затрат на услуги аутплейсмента. Сотрудники подготовятся к новому трудоустройству без участия руководителей и HR. Отпадает необходимость вручную рассылать документы и полезные ссылки: все материалы уже будут в смартфоне.

В рамках приложения руководителю, HR и менеджеру по персоналу доступен личный кабинет с аналитикой по прогрессу и активности каждого сотрудника в приложении, а также обратной связью по процессу аутплейсмента: насколько он полезен, какой информации не хватило, что особенно помогло.