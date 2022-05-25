С 2022 г. нейросети проанализировали почти 674 тыс. фотографий на предмет земельно-имущественных нарушений

Для выявления в столице нарушений, связанных с земельными участками и объектами недвижимости, активно задействован искусственный интеллект. Нейросети, разработанные Госинспекцией по недвижимости совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы, применяются с 2020 г. Об этом CNews сообщили представители Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

«Столица первой в стране стала использовать подобные технологии при контроле в имущественно-земельной сфере. Мы обучили искусственный интеллект, работающий с большими данными, распознавать и анализировать объекты строительства. Ежемесячно нейросети обрабатывают в среднем 150 тыс. фотографий, полученных с камер городского видеонаблюдения и квадрокоптеров. В результате анализа определено больше 71 тыс. объектов контроля для последующей проверки на наличие признаков нарушений», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Далее полученная информация (фотографии объектов) направляется на проверку инспекторам.

Глава контрольного ведомства отметил, что точность обработки данных нейросетями в настоящее время составляет 93%. В ведомстве планируют продолжать обучение нейросетей для повышения эффективности их работы.

«Применение видеоаналитики – яркий пример применения искусственного интеллекта для повышения эффективности решения городских задач. Нейросети помогают точнее и быстрее обрабатывать фотографии, автоматизируя рутинную работу сотрудников городских служб позволяя им уделять больше времени задачам, требующим особого внимания и контроля. Важно отметить, что нейросеть не заменяет человека, а помогает ему в поиске объектов для дальнейшего анализа. Принятие финального решения всегда остается за специалистом», – отметил начальник Управления городского видеонаблюдения Департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Головин.

В процессе выявления земельно-имущественных нарушений, помимо искусственного интеллекта, задействованы квадрокоптеры, автоматизированные алгоритмы, камеры городского видеонаблюдения и с недавнего времени – робособаки.