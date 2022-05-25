Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с системами «Сбербизнес» и «Сберпро»

ГК «Астра» и Сбербанк подтвердили совместимость ОС Astra Linux и платформ интернет-банкинга «Сбербизнес» и «Сберпро». По результатам успешно проведенного комплекса тестовых испытаний эксперты заключили, что оба продукта корректно работают в среде Astra Linux, в том числе актуального обновления 1.7. Все функциональные возможности компонентов программных стеков, включая применение встроенных в ОС СЗИ, доступны пользователям в полном объеме.

«Сбербизнес» — это онлайн-банк для малого бизнеса, ориентированный на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. С его помощью можно открыть счет, зарегистрировать ИП или ООО, подключить эквайринг, оформить кредитную бизнес-карту, купить или арендовать онлайн-кассу и т.д.

Мультиплатформенное приложение для корпоративных клиентов «Сберпро» позволяет реализовать электронный юридически значимый документооборот с контрагентами и госорганами, работать со счетами, платежными поручениями и выписками, создавать реестры на выпуск зарплатных карт и зарплатные реестры с возможностью импорта из «1С» и пр. В качестве ключевых преимуществ решения производитель выделяет его высокую производительность, надежность и безопасность.

«Мы стремимся обеспечить присутствие своих платформ в каждой среде, где работают наши пользователи. Интернет-банком «Сбербизнес» пользуются свыше двух миллионов клиентов «Сбера» — от больших компаний до индивидуальных предпринимателей. Систему «Сберпро» используют крупнейшие клиенты. Для нас принципиально, чтобы взаимодействие с банком в цифровых каналах было стабильным и надежно защищенным. Мы рады, что наш онлайн-банкинг стал первым интернет-банкингом для бизнеса, сертифицированным для работы в отечественной операционной системе Astra Linux», — отметила Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка.

«Финансы — это стратегически важная сфера экономики, нам необходимо обеспечить безопасность инфраструктур профильных организаций и непрерывность работы их сервисов. Сертификация систем «Сбербизнес» и «Сберпро» — это очень значимое событие, которое означает, что вендоры гарантируют их корректную работу в связке с защищенной ОС. Пользователи онлайн-банкинга могут быть уверены: после миграции на Astra Linux привычные им сервисы Сбера продолжат работать так же, как раньше», — сказал Антон Рудевский, руководитель департамента по работе с технологическими партнерами ГК «Астра».