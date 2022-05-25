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Импортозамещение RPA: быстрая и бесшовная миграция RPA-проектов с «PIX Переходником»

После приостановки продаж и поддержки в России RPA-платформ западных вендоров, отечественная платформа PIX стала альтернативой, обеспечивающей для компаний сегмента Enterprise импортозамещение в сфере RPA и гарантирующей непрерывность ранее роботизированных процессов. Разработчики RPA-платформы PIX представили программно-методологический комплекс «PIX Переходник», который значительно упростит миграцию проектов с платформ зарубежных вендоров и позволит сокращать до 85% временных ресурсов при переходе.

«PIX Переходник» включает в себя разработанную методологию по переходу и новый компонент платформы для автоматической конвертации проектов – PIX Converter. Этот компонент позволяет провести анализ проекта UiPath для определения его конвертируемости – показывает статистику по проекту, анализирует используемые активности и оценивает процент автоматического перевода. В процессе задействовано более 100 конвертируемых активностей (Базовые, Excel, Email, Web, Desktop, CSV и т.д.) и структуры проекта – Sequence, Flowchart, StateMachine. Все исходные данные переносятся в PIX один в один. Те шаги, которые пока не конвертируются, находятся в виде комментария с определенной пометкой и всеми известными параметрами, которые были ранее.

«PIX Переходник» позволяет в три раза сократить трудозатраты на рутинные операции в проекте и сэкономить от 70% до 85% времени на переходе, что особенно важно на критических процессах компании, которые должны мигрировать в сжатые сроки.

Методология «PIX Переходник» включает в себя три этапа: подготовку проекта к переходу, конвертацию с помощью компонента PIX Converter, а затем доработку конвертированного функционала.

При помощи нового решения с зарубежной платформы UiPath на PIX RPA перешел заказчик из финансовой компании. Первичная аналитика проекта показала, что работа по переходу может занять больше месяца, но, в связи со срочностью, клиенту требовалось провести миграцию за две недели. Один из процессов, который был в составе проекта, являлся критическим для организации и обеспечивал регулярный мониторинг динамики доходностей облигаций из внутренних перечней, поступающих от менеджеров.

«Благодаря "PIX Переходнику" нам удалось за считанные часы конвертировать более 60% кода роботов UiPath на PIX. Остальные задачи быстро решили специалисты компании-интегратора при поддержке аналитиков PIX Robotics», – сказал Алексей Захаров, руководитель отдела технологических решений компании PIX Robotics.

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