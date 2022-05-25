CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Бизнес-приложения Документооборот
|

Docsvision и Soica объявили о начале технологического партнёрства в части потокового ввода документов в СЭД

Docsvision и Soica представили совместное решение, позволяющее расширить возможности СЭД по загрузке и обработке массивов бумажных документов. Совместное решение – это стек российских технологий: платформы Docsvision и системы потокового распознавания и автоматической обработки документов Soica, которые в совокупности повысят независимость российских компаний от зарубежного программного обеспечения.

«Мы развиваем платформу Docsvision как набор модулей. В частности, в архитектуре решения есть модуль потокового ввода, который используется совместно со сканерами и специализированным программным обеспечением распознавания отсканированных документов. Модуль потокового ввода востребован в проектах с большим входящим документооборотом. Совместно с коллегами из Soica мы можем гарантировать бесперебойность работы с документами для нашего целевого сегмента – крупные госучреждения, банки, страховые компании, промышленность, строительство, предприятия розничной торговли», – сказал Сергей Пуцин, заместитель генерального директора «Доксвижн».

Потоковый ввод позволяет загружать документы в СЭД со сканера и привязывать результаты сканирования и распознавания к новым данным или уже имеющимся в системе. В связке с технологиями Soica работники службы канцелярии, бухгалтерии, юридического отдела и других подразделений будут тратить вдвое меньше времени на обработку входящего потока документов.

«Разрабатывая платформу Soica, мы всегда делали упор на технологичность и универсальность платформы. Поэтому с помощью Soica можно настроить в удобном графическом интерфейсе без единой строчки кода самые сложные сценарии обработки любых документов, начиная с фотоснимков ценников и заканчивая договорами в свободной форме, а также любые комплекты документов со всевозможными проверками внутри комплекта и вне его. Партнёрство с Docsvision даёт возможность предоставить заказчикам действительно комплексное и полностью законченное российское решение, позволяющее снять задачу импортозамещения и повысить производительность труда сотрудников российских предприятий, занятых в области обработки документов», – сказал Виктор Горюнов, генеральный директор компании «Сойка».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор системы управления базами данных Redis

Компании не исполнившие госконтракт из-за санкций, отстранят от госзакупок

«Т1» увеличила выручку в полтора раза

Хозяева Merlion требуют с бывшего гендиректора 40 миллиардов за клевету

Перед самым началом спецоперации EPAM купил в Киеве офис за $50 млн

У ОТР сменился владелец

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Опасно ли излучение от смартфонов и бытовой техники

Топовые экшн-камеры 2022 года: выбор ZOOM

Обзор электросамоката Digma Allroad Max 15000mAh

Показать еще

Наука

Российская концепция для исследования Марса — рой двухколесных роботов

Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса

Печать наноалмазов стала возможна на квантовом уровне
Показать еще