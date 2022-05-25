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Cloud4Y предоставил виртуальную инфраструктуру «Северной сбытовой компании»

«Северная сбытовая компания» — поставщик электроэнергии на территории Вологодской области. На 100% входит в Группу «Интер РАО». Клиенты энергокомпании — более 18,4 тыс. юридических и 672 тыс. физических лиц.

Большая часть клиентов передает показания и пользуется услугами «Северной сбытовой компании» при помощи сайта. Поэтому важно было обеспечить его стабильную бесперебойную работу, а также создать комфортные условия для сотрудников, которые работают с сайтом, обрабатывают входящую информацию и собирают заявки. Чтобы получить наивысшее качество услуг, Северная сбытовая компания организовала тендер по предоставлению ресурсов под виртуальный сервер, а в дальнейшем — и по настройке системы «Битрикс».

В ходе торгов победу одержал корпоративный облачный провайдер Cloud4Y. Его предложение оказалось наиболее убедительным с точки зрения стоимости и полноты оказываемых услуг. Технические специалисты провайдера решили вопрос с хостингом сайта и интеграцией «Битрикс» в бизнес-процессы «Северной сбытовой компании». Дополнительно энергопоставщик получил ежедневное резервное копирование с хранением копий до 30 дней, антивирусную защиту и решение анти-DDoS.

Благодаря сотрудничеству с Cloud4Y сайт «Северной сбытовой компании» стал работать стабильно даже в условиях пиковых нагрузок, данные обрабатываются более эффективно, а клиенты в любое время могут пользоваться необходимыми им услугами. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

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