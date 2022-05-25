«БФТ-холдинг» завершил проект по внедрению голосового робота в МФЦ Санкт-Петербурга

Голосовой помощник, внедренный в МФЦ Санкт-Петербурга компанией «БФТ-холдинг», самостоятельно обрабатывает 35% от общего числа звонков на горячую линию. Благодаря технологии распознавания естественной речи робот помогает петербуржцам записываться на прием, проверять статус своего обращения и узнавать график работы МФЦ. Граждане также могут круглосуточно консультироваться по вопросам получения, замены и потери паспорта, СНИЛС, водительского удостоверения или оформления регистрации по месту жительства.

Интеграция решения в цифровую инфраструктуру центра телефонного обслуживания (ЦТО) МФЦ Санкт-Петербурга предполагает первоначальное взаимодействие заявителя исключительно с голосовым помощником. При необходимости личной консультации заявка будет перенаправлена на сотрудника МФЦ. Всего сейчас предусмотрено 22 сценария общения с роботом. По итогам проекта максимальное время ожидания ответа на запрос за год сократилось с 21 до 6 минут. Среднее время ожидания ответа на обращение составляет 3 минуты.

Предпосылкой для реализации проекта стала пандемия COVID-19, которая привела к увеличению количества звонков на линию ЦТО в 2,5 раза в сравнении с обычными показателями. В связи с этим штатная численность ЦТО была расширена до 93 человек в смену, однако даже при таком количестве сотрудников заявки обрабатывались с задержкой. Сегодня проект помогает петербуржцам оставлять заявки в круглосуточном режиме, быстрее получать нужные услуги и повышать качество своего взаимодействия с МФЦ.

«Перед нами встал вопрос о необходимости использования новых технологий искусственного интеллекта, которые помогли бы нам справиться с возросшей нагрузкой. До внедрения голосового помощника на линии ЦТО использовалось интерактивное голосовое меню, требующее ручного выбора направления консультации. Необходимые объявления об изменении графика работы, ограничениях и другой информации записывались сотрудниками самостоятельно, что требовало времени. Помимо этого, заявки обрабатывались только в рабочие часы МФЦ. Благодаря внедрению технологии голосового помощника, доля потерянных обращений заявителей сократилась с 73% до 25% в месяц, а доля обслуженных обращений увеличилась до 75%. В целом проект позволил нам повысить удовлетворенность населения качеством обслуживания в МФЦ и сократить нагрузку на операторов», — сказала Ольга Жеребятьева, главный аналитик Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра.

«В ходе проекта мы внедрили технологию обработки естественной речи на базе решения, разработанного компанией BSS, и провели интеграцию голосового помощника с автоматизированной информационной системой (АИС) МФЦ. При помощи автоматизированных интеграционных сервисов робот обращается в АИС и получает из неё информацию по запросу клиента. Это позволяет роботу рассказать позвонившему о статусе его обращения, записать его на прием или предоставить информацию о графике работы отделений МФЦ. По некоторым вопросам, для которых не требуются интеграционные сервисы, например, по вопросам получения или замены паспорта, голосовой помощник может консультировать самостоятельно. Для этого в системе предусмотрены готовые диалоги и фразы, которые настроены на определенные вопросы позвонившего. Наше решение помогло МФЦ Петербурга сократить время ожидания заявителей в очереди, ускорить процесс обслуживания клиентов, минимизировать потерю обращений в моменты пиковых нагрузок и обеспечить круглосуточную обработку звонков», — отметила Наталья Зейтениди, первый заместитель генерального директора БФТ-холдинга.

Проект продолжает развиваться. Так, к вводу в эксплуатацию готовится функция предварительной записи. Сейчас она проходит этап тестирования.