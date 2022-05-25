Белорусские промышленные гиганты присоединились к российской цифровой платформе

Крупнейшие белорусские промышленные предприятия оцифровали свой спрос на цифровой платформе МСП.РФ и уже нашли первых представителей российского малого и среднего бизнеса, готовых стать их поставщиками. В числе тех, кто воспользовался сервисом «Производственная кооперация и сбыт», такие белорусские гиганты, как МТЗ, МАЗ и «Гомсельмаш».

Готовность стать поставщиками компаний из соседнего государства уже выразили 30 российских малых и средних предприятий. Они откликнулись на запросы белорусских промышленников, а семь российских предприятий получили предложения о сотрудничестве от белорусской стороны и разрабатывают сейчас детальные коммерческие предложения.

«В условиях санкций развитие контактов с представителями надежных стран-партнеров — один из векторов, который требует особого внимания. Наш бизнес давно и успешно работает с коллегами из Белоруссии, и сейчас наши взаимоотношения выходят на качественно новый уровень. Мы рассчитываем, что первый опыт международной кооперации с белорусскими предприятиями на базе цифровой платформы МСП.РФ будет успешно масштабироваться. Мы также прорабатываем вопрос подключения к сервису “Производственная кооперация и сбыт” представителей Азербайджана и Армении», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сейчас на цифровой платформе МСП.РФ размещен спрос белорусских предприятий, который включает 100 наименований промышленной продукции и комплектующих. В ближайшее время этот перечень пополнится списком потребностей от еще более 10 компаний из Могилевской области.

Напомним, в числе приоритетных задач корпорации МСП — помощь российским малым и средним производственным предприятиям в поиске партнеров и продвижении продукции за рубежом. Для этого используются в том числе возможности сервиса «Производственная кооперация и сбыт» на цифровой платформе МСП.РФ, созданной в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«Производственная кооперация и сбыт» — это сервис для бесплатного доступа к базе верифицированных отечественных производственных компаний, а также возможность разместить информацию о себе для привлечения заказчиков. Его задача — развитие кооперационных связей между потенциальными поставщиками и покупателями продукции, в том числе импортозамещающей, произведенной на территории страны.