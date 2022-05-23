С3 Solutions стала первым российским поставщиком OCP стоек для дата-центров

C3 Solutions, российский производитель, поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений для ЦОД, наладила производство монтажных стоек, поддерживающих стандарт OCP (Open Computer Product). OCP − это открытый международный стандарт, разработанный для построения энергоэффективных и экономичных дата-центров. Спецификации OCP охватывают целый пул аппаратного обеспечения – от стоечных серверов до инженерной инфраструктуры дата-центров, включая серверные платы, элементы системы электропитания, серверные шасси, монтажные шкафы.

Использование OCP стоек позволяет экономить электроэнергию, снижает нагрузку на систему охлаждения и повышает энергоэффективность всего ЦОД, что особенно важно для компаний, эксплуатирующих тысячи серверов. Этот эффект достигается благодаря особенностям конструкции. Открытый стандарт рассчитан на охлаждение оборудования горячим воздухом (до 35 градусов на входе), благодаря чему снижается потребность в кондиционерах. Также в отличие от типовых стоек, где каждый сервер снабжен несколькими блоками питания, в OCP стойках питание подается централизованно − через вертикальную шину, которая снабжает электропитанием всю стойку одновременно. Размещаемое в монтажном шкафу оборудование подключается к шине через специальные клеммы, что позволяет также упростить конструкцию серверов, отказавшись от блоков питания.

Новый продукт разработан в полном соответствии с международной документацией по стандарту OCP, которая находится в открытом доступе. Инженеры C3 Solutions предусмотрели дополнительные опции с учетом специфики российских заказчиков, например возможность установки дверей и боковых панелей как дополнительного фактора защиты оборудования при эксплуатации.

Решение C3 Solutions о расширении продуктового портфеля и включении в него OCP стоек является ответом компании на запрос рынка. «В последнее время к нам все чаще стали обращаться заказчики − как производители OCP серверов, так и конечные пользователи, которые эксплуатируют ОСР решения. Интерес к оборудованию, разработанному по этому стандарту, динамично растет, что неудивительно. Ведь его конечная цель – усовершенствовать центры обработки данных, сделать их более эффективными по энергопотреблению и стоимости», − сказал Леонид Юль, директор по развитию компетенций ЦОД компании С3 Solutions.

Основными заказчиками OCP стоек являются крупные корпорации, которые ориентированы на снижения затрат на стадии проектирования, строительства и эксплуатации собственных дата-центров. Не менее важным фактором экономии благодаря OCP является также снижение CAPEX при закупке серверного оборудования. Интерес к OCP стандарту все больше проявляют не только ИТ гиганты, но и компании из других индустрий.

Эксперты C3 Solutions высоко оценивают потенциальный спрос и конкурентные преимущества нового продукта. «Уверен, что появление на рынке OCP стоек российского производства не останется незамеченным. Мы первыми освоили производство инженерной инфраструктуры по открытому стандарту, ранее российским заказчикам были доступны такие решения только от европейских и китайских поставщиков. Наша продукция выигрывает по цене и ничем не уступает по качеству международным аналогам, наши производственные мощности готовы к любым объемам, а сроки доставки минимальны с четом того, что все производство расположено в Белгородской области», − сказал Роман Монахов, коммерческий директор С3 Solutions.

Уже в 2022 г. C3 Solutions намерена выпустить на рынок несколько сотен OCP стоек. Также в планах компаний − развитие партнерских отношений с российскими производителями серверов для разработки комплексных решений в рамках OCP стандарта.

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C3 Solutions – российский производитель, поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений, необходимых для оснащения современного дата-центра и других ИТ-объектов, в том числе серверных и офисных помещений, телекоммуникационных вышек, распределительных узлов связи, залов видео наблюдения в ТЦ и т. д. В продуктовом портфеле компании − решения в сфере инженерной инфраструктуры для ЦОД, телекоммуникационные и промышленные конструктивы, аксессуары для монтажных шкафов, мобильные платформы для учебных классов и др. Все производственные мощности расположены на территории России. Оборот компании по итогам 2021 финансового года составил 1,2 млрд руб., динамика роста − 80%.