Российские производители предложили ВМФ России отказаться от зарубежного навигационного оборудования

Федеральному казенному учреждению «280 Центральное картографическое производство ВМФ» предложили отказаться от зарубежного навигационного оборудования, установленного на судах вспомогательного и технического флота. В качестве альтернативы можно использовать российские аналоги, говорится в письме компании «ССГ навигация».

«Обновление электронных навигационных карт для изделий компаний Raymarine, Simrad (Navico) с использованием электронных навигационных карт (ЭНК) производства 280 ЦКП ВМФ не представляется возможным, т.к. для этого необходима модификация программного обеспечения изделий. Установка стороннего программного обеспечения в существующие устройства теоретически возможна, но потребует проведения дорогостоящих работ. Часть функций будет трудно повторить без технической документации и протоколов обмена данными с органами управления и подключаемыми датчиками», - отмечается в письме.

Компания «ССГ навигация» считает, что в данной ситуации необходима замена оборудования иностранных производителей, присоединившихся к антироссийским санкциям, на отечественные разработки с программным обеспечением аналогичного класса. ПО должно поддерживать работу с ЭНК формата S57/3, зашифрованных по алгоритмам Ѕ63, и схему распространения ЭНК УНиО МО РФ.

Возможным вариантом является электронная картографическая система NavCom Voyager компании «Навмарин» с использованием программного обеспечения «Лоция BBП», включенного в российский реестр программного обеспечения. В настоящее время завершается оформление постановки разных модификаций ЭКС NavCom Voyager на снабжение в ФСБ ПC (ДБО), уточняется в письме.

«Наша компания уже выпустила линейку электронных картографических систем NavCom Voyager, работающих под управлением операционной системы Linux и использующих государственные ЭНК формата s57. На эту продукцию уже никакие санкции не распространить. ЭКС NavCom Voyager – полностью отечественная разработка, настоящее импортозамещение. В ближайшее время мы закончим приведение ПО в соответствие с обновленными Правилами российского речного реестра. Кроме того, ведется работа по адаптации ПО к работе на ARM-процессорах, что существенно расширит наши возможности по замещению промышленных компьютеров с процессорами Intel», - сказал генеральный директор компании «Навмарин» Алексей Мигалин.

По его словам, в данный момент отечественные разработчики навигационного оборудования зависят от импортных комплектующих, однако уже ведется работа по локализации производства.

«Мы тоже зависим от импорта. При этом продолжаем поэтапную локализацию производства в России. Пока на 100% локализовали бюджетный навигационный приемник ГЛОНАСС/GPS “Гамма-10”. Бельгийские и китайские чипсеты, сроки доставки которых выросли, заменили на продукцию ижевского радиозавода и московского НИИ микроэлектронной аппаратуры «Прогресс». Пластиковый корпус делают в Московской области, печатные платы монтируют в Красноярске», - отметил Алексей Мигалин.