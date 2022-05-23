NFC полгода: с момента запуска сервиса им воспользовались почти 300 тыс. раз

За полгода работы сервиса NFC более 90% купленных в приложении на Android билетов ежемесячно активируются с его помощью. Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

«В течение мая на пяти направлениях, где сейчас доступна функция NFC, активировано 91% билетов, купленных в мобильном приложении ЦППК “Расписание и билеты ЦППК” на Android. Это на 2% больше, чем за аналогичный период апреля — даже с учетом длинных майских выходных. Мы наблюдаем непрерывный ежемесячный рост количества активаций с момента запуска, — сказал начальник управления ИТ ЦППК Игорь Евдокимов. — Люди оценили удобство NFC — проход на станцию становится проще и быстрее: достаточно поднести телефон с купленным в мобильном приложении билетом к любому турникету».

Для прохода по NFC пассажиру нужно всего один раз приложить телефон с NFC к турникету или валидатору — нет необходимости отдельно активировать билет на специальном экране. Это позволяет экономить до 10 секунд за один проход, а это около 2,5 часа в год.

Сервис по бесконтактной активации билетов был запущен на Казанском направлении в декабре 2021 г. Воспользоваться функцией могут обладатели мобильных устройств на системе Android с модулями NFC. Сейчас он доступен на пяти направлениях: помимо Казанского, подключено Ярославское, Горьковское, Павелецкое и Киевское. Во второй половине июня планируется запустить NFC на Белорусском и Савеловском направлениях.

Общее количество уникальных пользователей, регулярно использующих NFC, превысило 21 тыс. человек. За время работы функции пассажиры ЦППК активировали с помощью NFC почти 300 тыс. билетов, купленных в приложении.

АО «Центральная ППК» (Центральная пригородная пассажирская компания) —пригородная пассажирская компания. ЦППК осуществляет 91,4% всех перевозок на Московском железнодорожном узле, 63,7% — в России. В 2020 г. электропоезда компании перевезли почти 448 млн человек. Точность исполнения графика движения – 98%. На данный момент в компании работают более 9000 сотрудников.

ЦППК — перевозчик первых двух линий Московских центральных диаметров (МЦД): «Белорусско-Савеловский» и «Курско-Рижский».