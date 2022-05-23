Группа компаний МАС внедрила Admin24 – Service desk

Группа компаний МАС занимается комплексными поставками расходных материалов для инженерных систем: вентиляция, электротехника и услуги. Они внедрили сервис-деск, смогли открыть новый канал приема заявок и систематизировать работу отдела технической поддержки. Об этом CNews сообщили представители компании «Информатика и сервис».

Изначально компания искала форму, чтобы собирать обращения через свой сайт. Приложение Admin24 – Service Desk нашли в «Битрикс24.маркет» и установили, а после демо-периода приобрели лицензию.

Прием заявок в техническую поддержку до внедрения Admin24 – Service Desk выполнялся по телефону и электронной почте. Но на традиционный способ уходило много времени: у компании много клиентов, и каждую заявку нужно обработать вручную. Проблема заключалась в том, что заявки могли теряться, а специалисты забывать о них из-за большого количества поставленных задач. Клиенты могли отказаться от услуг компании, если техническая поддержка вовремя не решит их вопрос.

Для компании была важна возможность интеграции с «Битрикс24». Нужна была система, которая регистрирует обращения и следит за тем, чтобы они выполнялись.

Admin24 – Service Desk активно пользуются пять пользователей — сотрудники отдела технической поддержки. Именно для этого отдела и используются формы заявок. Клиент компании «Информатика и сервис» отметил, что формы заявок оказались полезной опцией для продвинутых пользователей, которым удобнее оставлять заявку, а не звонить по телефону или писать на почту.

Одна из самых удобных и перспективных функций, по мнению компании, это автоматическая генерация задач в «Битрикс24», когда на конкретную электронную почту поступают заявки.

Клиент оставляет заявку на сайте. Обращение приходит на выбранную электронную почту. Автоматически генерируется задача в «Битрикс 24».

Особенно полезным оказалось для клиента возможность группировать и систематизировать обращения от сетевых заказчиков. С помощью Admin24 – Service Desk компания смогла контролировать своих инженеров технической поддержки. Теперь задачи не теряются, а специалисты вовремя их обрабатывают.

Компания интегрирует Admin24 – Service Desk плавно и аккуратно: на работу через сервис перевели не всех клиентов. Но обращения тех клиентов, которых перевели на работу через сервис-деск, стало проще принимать и следить за их выполнением.