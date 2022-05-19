Softline внедрила в АО «СК Алтайкрайэнерго» геоинформационную систему сбора, хранения, анализа и графической визуализации данных

Компания Softline завершила проект по внедрению в АО «СК Алтайкрайэнерго» геоинформационной системы сбора, хранения, анализа и графической визуализации данных. Она была построена на базе BI-системы российской компании DBA (Digital Business Adaptation. ООО «Дибиэй»), которая уже использовалась в «СК Алтайкрайэнерго». Команда Softline помогла клиенту расширить функционал этой системы, добавив для обработки новые показатели и настроив визуализацию данных с географической привязкой. Таким образом, геоинформационная система передает на видеопанели, установленные в ситуационных центрах компании (Бийск, Барнаул), актуальные показатели работы энергокомпании и отражает их на карте. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Все это позволяет клиенту получить онлайн-мониторинг ключевых показателей с возможностью цифровой и графической визуализации и отслеживанием их динамики во времени. Такой своевременный контроль повлиял на процесс принятия управленческих решений, который стал более оперативным, а бизнес-процессы – более прозрачными.

АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» – энергокомпания Алтайского края. Обеспечивает электроснабжение 12 тыс. юридических и 314 тыс физических лиц. 9 филиалов АО «СК Алтайкрайэнерго» обслуживают более 8000 километров линий электропередач, более 3000 трансформаторных подстанций в 116 городах и населенных пунктах Алтайского края.

Ранее в компании не было единой системы для консолидации данных, приходилось вручную собирать и анализировать разрозненные данные разных форматов из различных источников. Таким образом, процесс сбора и обработки информации был трудоемким и длительным, что также препятствовало своевременному реагированию. Поэтому в компании было принято решение о внедрении продукта компании DBA – «Цифровой интерактивной аналитической системы» (ЦИАС) – с целью визуализации ключевых показателей компании в режиме реального времени. Системой пользовались руководители разного уровня, принимали управленческие решения, опираясь на агрегированные и обработанные данные. Однако со временем возникла потребность в расширении использования BI-системы, развитии ее функционала и в добавлении новых показателей для учета.

С этой задачей компания «СК Алтайкрайэнерго» обратилась к Softline, глобальному поставщику решений и сервисов. Инженеры провайдера учитывали как специфику деятельности организации, так и ее разветвленную сеть (9 филиалов, 56 участков) и всего за месяц разработали на базе ЦИАС геоинформационную систему, которая визуализирует на карте все хозяйственные объекты в режиме реального времени. Это стало возможным благодаря гибкости ЦИАС и ряду ее встроенных функций, а также тесному взаимодействию с вендором, который предоставлял развернутые консультации. Внедрение было проведено в ситуационных центрах компании г. Бийска и г. Барнаула.

«По итогам проекта удалось решить все поставленные задачи. Число обрабатываемых показателей было увеличено до 109. В настоящий момент система ведет учет множества данных: выполнение KPI, рейтинг подразделений, финансовые показатели, инциденты, местоположение и состав бригады, расположение инфраструктуры и ее состояние, источники задымления, показатели сетевой и серверной нагрузок и т.д. Сегодня системой пользуется более 200 сотрудников. Произведена настройка ролей пользователей – их число стало более 20, для каждой роли сформирован свой набор показателей. Кроме того, функционал инструмента позволил интегрировать его с множеством других систем и сервисов. Таким образом, клиент получает быстрый доступ к актуальным и историческим данным, представленным в одном окне и на карте, а также к динамике изменений с цветовой дифференциацией связей между показателями. Также заказчик высоко оценил возможность доступа к системе с любого устройства и получения уведомлений о событиях в мессенджеры», – сказал Павел Копысов, руководитель центра компетенции инфраструктуры в компании Softline.

«Важно отметить, что ЦИАС подходит для компаний любого уровня цифровой зрелости. Благодаря отражению отдельных показателей в системе, возможности сравнивать различные значения между собой, проводить их качественную оценку и ретроспективный анализ изменений, клиент может устанавливать причинно-следственные связи, выявлять «узкие места» в бизнес-процессах, корректировать их и совершенствовать. Так, используя ЦИАС, “СК Алтайкрайэнерго” смогла оптимизировать логистические процессы, перемещение транспорта, организовать эффективный контроль линейного персонала и многое другое. Теперь в компании есть возможность в режиме реального времени отслеживать выполнение нормативов как по отдельным сотрудникам, так и в целом по подразделениям. Что касается поддержки системы, то для заказчика каждые три недели мы совместно с Softline проводим обновление системы и выполняем ряд доработок для расширения пула обрабатываемых системой показателей», – отметил генеральный директор DBA Вадим Гладышев.

«Управление электросетевым хозяйством связано с большой ответственностью, так как сопряжено со значительными экономическими и социальными рисками. С помощью Softline и ЦИАС мы смогли решить вопрос консолидации больших потоков разрозненных данных, представленных в различных форматах. Решение абсолютно универсально, оно удобно и понятно в использовании как узким специалистам, так и линейным руководителям и топ-менеджменту. При помощи этого инструмента можно в режиме реального времени контролировать работу структурных подразделений, видеть текущие показатели потерь электроэнергии, денежного сбора и т.д., все это позволяет своевременно реагировать и более рационально распределять ресурсы. Использование ЦИАС уже сказалось и на существенном повышении производительности труда: в среднем эффективное рабочее время сотрудников увеличилось на один час в день, а количество подразделений, не выполняющих свои показатели, сократилось вдвое. К тому же, за счет интеграции ЦИАС с основными модулями учета (коммерческий и балансовый учет электроэнергии), были выявлены несколько участков сети с повышенным уровнем потерь. Система активно используется, а поэтому постоянно дополняется новыми показателями, и в ближайшем будущем мы с помощью Softline планируем расширение перечня бизнес-процессов, которые анализирует ЦИАС, а также внедрение системы в ситуационных центрах в других городах», – сказал Максим Переверзев, заместитель генерального директора по перспективному развитию и инвестициям в «СК Алтайкрайэнерго».

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Компания Softline – глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Лондоне. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2020 финансовом году ее оборот достиг $1,8 млрд. В октябре 2021 г. компания провела первичное размещение своих ценных бумаг на Лондонской бирже.