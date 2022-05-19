CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция
|

«Сиссофт» предложит клиентам решения для цифровой трансформации SimpleOne

«Сиссофт», центр экспертизы в области программного обеспечения, заключил партнерство с разработчиком программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne. Теперь клиенты «Сиссофт» получат доступ к портфелю отечественных решений для автоматизации бизнес-процессов всех сервисных подразделений компании. Об этом CNews сообщили представители «Сиссофт».

«Партнерство с SimpleOne — это возможность предоставлять клиентам уникальное ПО, соответствующее всем международным стандартам и способное удовлетворить все потребности заказчиков, привыкших использовать иностранный софт», — отметил Денис Кривенко, менеджер по развитию бизнеса «Сиссофт».

В рамках сотрудничества «Сиссофт» будет продвигать линейку решений SimpleOne. Среди них — ESM-платформа для автоматизации бизнес-процессов управления корпоративными услугами на уровне всей организации, ориентированная на средних и крупных корпоративных и государственных заказчиков. Платформа SimpleOne помогает автоматизировать процесс оказания услуг в обслуживающих подразделениях компании (IT, HR, АХО, юридический отдел) в соответствии с лучшими практиками предоставления сервисов (ITIL, VeriSM)

Также популярным решением в портфеле вендора является SimpleOne ITSM, система автоматизации ИТ-процессов в соответствии с лучшими практиками ITIL.

Решения SimpleOne обладают расширенными технологическими возможностями и просты для обучения сотрудников. В них также реализованы модули для проектного управления без разработки.

SimpleOne — российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов на базе собственной одноименной платформы. SimpleOne входит в международную группу компаний ITglobal.com (ранее ИТ-град).

***

«Сиссофт» — технологический партнер, консультант, интегратор. Занимается реализацией инфраструктурных проектов, развертыванием частных и публичных облаков, внедрением программного и аппаратного обеспечения.

Компания входит в топ-33 крупнейших российских ИТ-компаний CNews100 (CNews, 2021); в топ-30 крупнейших ИТ-компаний России в сфере защиты информации (CNews, 2020).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В «Т1» новый гендиректор. Он работал в «ИКС холдинге», «Мегафоне» и Mail.ru

«Росатом» полностью переходит на Astra Linux

Новый закон о дата-центрах поможет ЦОДам, сидящим на госзаказах, оставив прочих без поддержки

Selectel строит в Москве огромный ЦОД

Yadro провела хакатон по проектированию процессоров

Найдены «дыры» в сотнях программных продуктов Intel

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор электросамоката Digma Allroad Max 15000mAh

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Что такое NFT и законно ли зарабатывать на их продаже

Показать еще

Наука

Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса

Печать наноалмазов стала возможна на квантовом уровне

Стареющие клетки кожи удалось перепрограммировать — они помолодели на 30 лет
Показать еще