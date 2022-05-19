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«Промобот» начала выпускать руки-манипуляторы

Российский производитель сервисных роботов «Промобот» объявил о старте производства манипуляторов и робототехнических решений для промышленности. В основную линейку войдут манипуляторы, а также комплектующие для промышленных роботов. По словам разработчиков, данные технологии могут быть использованы в индустрии пищевого производства, общепита и гостиничного сервиса, ритейла, логистики и различных отраслей тяжелой промышленности. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

В основе рук-манипуляторов лежат технологии робота Robo-C, а именно — наклонно-поворотные узлы на основе принципа сферического манипулятора, с полезной нагрузкой до одного килограмма, которые позволяют руке-манипулятору быть легкой и иметь до восьми степеней свободы, а также обладать высокой точностью при выполнении операций.

Первые образцы манипуляторов уже используются в роботизированных комплексах для автономной продажи мороженого, кофе и напитков для передачи товаров клиентам.

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Сервисный робот «Промобот»

Технические характеристики нового манипулятора позволят устройству выполнять задачи сортировки и перемещения. Помимо этого, устройство способно справляться и с сервисными операциями такими как: выдача товаров, консультирование и приготовление напитков или еды.

«В последнее время мы активно начали получать заявки на роботизацию промышленных производств. Ввиду высокого спроса и широкого спектра технологий и разработок, которые мы накопили за семь лет, компания начала выпуск решений и для промышленности. Поскольку наш основной фокус был всегда направлен на сервисную робототехнику, мы понимаем как применить данные разработки в том числе и в индустрии сервиса.», — отметил директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

Кроме манипуляторов, компания представила линейку комплектующих для промышленных роботов: контроллеры управления двигателями, контроллеры управления питанием, ультразвуковые и инфракрасные датчики определения расстояния, переходники передачи данных и другие. По словам разработчиков, выпуск комплектующих также связан и с наличием спроса на подобные решения.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом Сколково. «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

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