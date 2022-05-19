Netwell и SolidSoft подписали договор о сотрудничестве

Компания Netwell заключила дистрибьюторское соглашение с российским разработчиком решений по защите веб-приложений, компанией SolidSoft.

Согласно его условиям Netwell будет заниматься продвижением решения SolidWall WAF, ведущего продукта российской разработки класса Web Application Firewall.

Продукт дает возможность защищать критичные веб-ресурсы от внешних атак и контролировать использование приложений в различных сценариях, при этом обеспечивая соответствие актуальным требованиям регуляторов.

Елена Горбункова, продакт-менеджер по информационной безопасности Netwell: «Появление в продуктовом портфеле Netwell российского вендора SolidWall WAF – важный виток в истории развития нашей компании. Нам удалось в кратчайшие сроки подписать одного из ведущих лидеров WAF решений на рынке. У коллег амбициозные планы по импортозамещению производителей, которые покинули российский рынок на данный момент, и мы видим хорошие перспективы у данного вендора – решение функциональное и разумное по стоимости».

Сергей Лахин, коммерческий директор SolidSoft: «Мы знаем компанию Netwell как опытного партнера с сильной командой и уверены, что наше сотрудничество поможет российским организациям в условиях активного импортозамещения защитить приложения от кибератак при минимальных затратах на внедрение и поддержку. Интеллектуальный сетевой экран уровня веб-приложений SolidWall WAF является отечественной разработкой и включен в Единый реестр российского ПО, что в текущих экономических условиях становится базовым маркером в процессе принятия решений по внедрению продукта в инфраструктуру организаций».

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SolidSoft – российский разработчик решений по защите веб-приложений, выпускает продукты под брендом SolidWall. Компания была основана в 2014 г. на базе независимой лаборатории безопасности SolidLab, которая занимается анализом защищенности информационных ресурсов, настройкой средств защиты, организацией процесса разработки защищенных приложений, мониторингом и реагированием на инциденты. Компания SolidSoft является резидентом ИТ-кластера Инновационного центра «Сколково» и обладает лицензией ФСТЭК на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.

Netwell – официальный дистрибьютор высокотехнологичного оборудования. На сегодняшний день партнерство с Netwell выбрали более 300 крупнейших российских ИТ-компаний, многие из которых активно развивают бизнес в регионах России и за ее пределами, в странах ближнего зарубежья.