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ELMA и Masterdata стали партнерами в рамках проектов по внедрению ELMA365

ELMA и Masterdata заключили партнерское соглашение для реализации совместной работы в отношении импортозамещения используемых российским бизнесом зарубежных CRM, BPM и СЭД-решений на российскую Low-code платформу ELMA365.

В качестве приоритетных целей партнеры определяют заботу о сотрудниках и клиентах, оптимизацию корпоративных процессов и постановку бизнеса клиентов на рельсы цифровой трансформации. Данное сотрудничество позволит объединить совместные усилия и экспертизу команд для построения качественной ИТ-инфраструктуры в любой индустрии на российской Low-code платформе для автоматизации и роботизации бизнес-процессов и CRMELMA365.

«Мы в Masterdata уже более 7 лет активно развиваем RPA-направление, а фокус на оптимизацию бизнес-процессов и автоматизацию клиентского опыта остается неизменным с момента основания компании. Сотрудничество с таким крупным российским игроком как ELMA365, обогащает портфель решений Masterdata и позволяет предлагать нашим клиентам более гибкие способы цифровой трансформации в изменившихся условиях сегодняшнего рынка, ускорять процесс создания корпоративных приложений и существенно снизить затраты на разработку. Главное преимущество Low-code платформы в ее низком пороге входа, быстром освоении новых инструментов бизнес-пользователями и аналитиками, за счет чего значительно сокращается время перехода от бизнес-потребности до создания готового решения. Мы рады новому партнерству и уверены в перспективной и плодотворной совместной работе», – комментирует Александр Финашин, управляющий директор Masterdata.

В будущем компании продолжат наращивать совместную экспертизу на базе Low-code системы ELMA365.

«Наша цель — показать, как процессный подход может помочь компаниям решить их бизнес-задачи, сохранить непрерывность деятельности и достичь выдающихся результатов. Партнерство с Masterdata дает стратегическую перспективу для обеспечения лучшей производительности вашей компании на современных ИТ-инструментах и платформах», — комментирует коммерческий директор ELMA Андрей Чепакин.

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